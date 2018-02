SEAT devient la première marque au monde à intégrer Shazam dans ses voitures







SEAT s'apprête à devenir le premier constructeur automobile au monde à intégrer Shazam, l'une des applications les plus populaires, utilisée par des centaines de millions d'utilisateurs pour se connecter comme par magie avec le monde qui les entoure. Ceci a été annoncé aujourd'hui par le président de la société, Luca de Meo, lors d'une conférence de presse qui s'est déroulée le premier jour du Congrès mondial de la téléphonie mobile (MWC). L'intégration deviendra opérationnelle à compter de ce mois d'avril dans les voitures de la marque via l'application SEAT DriveApp pour Android Auto.

Le partenariat permettra aux clients de SEAT d'identifier facilement leurs chansons préférées tout en conduisant en toute sécurité grâce aux fonctions disponibles dans SEAT DriveApp. La marque avance ainsi dans son objectif consistant à fournir une expérience de plus en plus simple et personnalisée, et moins source de distraction pour les conducteurs. « Les mélomanes pourront désormais identifier les chansons en toute facilité. L'intégration de Shazam nous permettra de continuer à progresser dans notre objectif d'offrir une sécurité maximale à nos clients et de garantir qu'aucun accident de la route ne se produise », assure M. de Meo. Dans sa présentation, il ajoute que « notre participation au congrès MWC nous permet non seulement de présenter nos dernières avancées technologiques, mais nous donne aussi l'opportunité de nous lier et d'apprendre auprès d'autres sociétés de référence dans le secteur, et de concrétiser des scénarios d'avenir. »

La mobilité de l'avenir était précisément un autre sujet majeur du discours de M. de Meo, qui a saisi l'opportunité du jour d'ouverture du congrès pour faire une annonce exclusive à cet égard, à savoir la création de XMOBA, une nouvelle société ayant pour principal objectif d'identifier, de tester, de commercialiser et d'investir dans des projets contribuant à promouvoir des solutions qui améliorent la mobilité de l'avenir.

Pour ce faire, la nouvelle entité travaillera indépendamment pour identifier de nouveaux modèles commerciaux et tendances, et mettra en oeuvre des projets pilotes via des investissements ou le développement d'initiatives offrant des solutions aux défis actuels et futurs de la mobilité. « La création de XMOBA fait partie intégrante de la réorganisation de SEAT en tant qu'entreprise détentrice de différentes sociétés. XMOBA rejoint Metropolis:Lab Barcelona ou CUPRA, la nouvelle marque de sport que nous avons lancée il y a seulement quelques jours. Avec ces initiatives, nous recréons l'esprit de startup dans la grande société qu'est SEAT », explique M. de Meo.

XMOBA démarre son activité en menant deux initiatives majeures. L'une d'entre elles est « justmoove », le premier projet lancé par la nouvelle société qui sera mis à la disposition de tous les conducteurs. C'est une plateforme qui intègre un ensemble de services permettant aux utilisateurs de réserver et payer leur place de stationnement, les péages et le carburant, entre autres options. L'autre, la société de covoiturage Respiro récemment rachetée par SEAT, deviendra l'entière propriété de la nouvelle entité, qui centralisera et coordonnera ses activités. Non seulement XMOBA offrira ses services aux utilisateurs de SEAT, mais elle développera aussi des solutions compatibles pour le grand public.

La technologie 5G, la clé de l'avenir de la voiture connectée

Lors d'une conférence de presse, SEAT a aussi annoncé son intention de s'impliquer dans l'un des projets les plus importants que la ville de Barcelone s'apprête à mettre en place : devenir la capitale de la technologie 5G. Promue par le gouvernement catalan, le Conseil de Barcelone et le Congrès mondial de la téléphonie mobile (MWC), entre autres, l'initiative vise à transformer la ville en laboratoire européen de la 5G.

La marque participe au projet dans le but de travailler en collaboration avec les parties prenantes impliquées pour développer la technologie 5G dans un prototype de voiture connectée qui sera testé l'année prochaine dans la ville. « Nous voulons que Barcelone devienne l'endroit où ces genres d'initiatives sont développés avant où que ce soit d'autre, car il s'agit de la cinquième ville la plus innovante d'Europe et la 13e du monde, et nous sommes là pour avancer en ce sens. Nous avons aussi commencé à mettre en oeuvre des accords de collaboration avec Telefónica en vue de mener des recherches sur les avantages de la technologie 5G pour les voitures connectées », a déclaré M. de Meo.

Le stand de SEAT lors du MWC, l'épicentre de l'innovation technologique

SEAT, qui a paré la façade de sa future Casa SEAT par entoilage dans le centre de Barcelone pour annoncer sa participation au congrès, utilise le MWC comme toile de fond pour révéler sa vision de l'avenir de la conduite et son engagement vis-vis de la sécurité. En ce sens, outre l'intégration de Shazam, SEAT présente aussi son concept car à succès SEAT Leon Cristobal », l'« ange gardien » des conducteurs. Ce prototype, qui vise à ce qu'aucun accident de la route ne se produise, est équipé de plus de 15 aides à la sécurité, dont les fonctions peuvent contribuer à réduire les principales causes d'accidents du trafic de jusqu'à 40 %, notamment la distraction, la fatigue, l'excès de vitesse ou la consommation d'alcool.

Par ailleurs, l'espace principal du stand présente la SEAT Connected Experience 2.0, un simulateur impressionnant qui offrira une vision à 360° de l'avenir de la numérisation que développe la marque. Les utilisateurs peuvent accéder au simulateur en créant un identifiant SEAT afin de personnaliser leurs informations et la configuration de la voiture. Ils peuvent aussi introduire leurs routines de mobilité dans le système, et le simulateur leur offrira les meilleures options de transport dans la ville de Barcelone. Assis au volant du simulateur, les visiteurs bénéficieront d'une expérience interactive leur montrant à quoi ressemblera la conduite de l'avenir avec les avancées et matière de connectivité et les aides à la conduite sur lesquelles la marque travaille actuellement.

Par ailleurs, la marque sera également présente en dehors du stand. Le MWC de cette année compte un nouvel espace qui permettra aux visiteurs de se détendre après les journées intenses qui les attendent chaque jour au congrès. SEAT et Primavera Sound, qui ont récemment annoncé un accord de collaboration selon lequel SEAT deviendra un partenaire stratégique pour le festival de cette année, sont en train de lancer le Mini Primavera Sound MWC, un endroit calme associant une décoration d'art urbain à de la musique relaxante.

SEAT est la seule société à concevoir, développer, fabriquer et commercialiser des voitures en Espagne. Membre du groupe Volkswagen, cette multinationale a son siège basé à Martorell (Barcelone), exporte 80 % de ses véhicules et est présente dans plus de 80 pays via un réseau de 1 700 concessionnaires. En 2017, SEAT a vendu près de 470 000 véhicules à l'échelle mondiale.

Le groupe SEAT emploie près de 14 700 professionnels dans ses trois centres de production, situés à Barcelone, El Prat de Llobregat et Martorell, où la marque fabrique les modèles à succès que sont les SEAT Ibiza, Leon et Arona. En outre, la société produit les modèles Ateca et Toledo en République tchèque, l'Alhambra au Portugal et la Mii en Slovaquie.

La multinationale possède un centre technique, qui opère sous la forme d'un pôle de connaissances réunissant 1 000 ingénieurs qui se consacrent à développer l'innovation pour le plus grand investisseur industriel d'Espagne en R&D. SEAT intègre déjà la toute dernière technologie de connectivité dans sa gamme de véhicules et est actuellement engagée dans le processus de numérisation mondiale de la société afin de promouvoir la mobilité de l'avenir.

