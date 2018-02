Projet de réfection de la digue de la centrale des Cèdres dans la MRC Vaudreuil-Soulanges - Première partie de l'audience publique - Rappel







QUÉBEC, le 26 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), présidée par M. Joseph Zayed, amorce la première partie de l'audience publique sur le Projet de réfection de la digue de la centrale des Cèdres dans la MRC Vaudreuil-Soulanges par Hydro-Québec.









Date : Le lundi 26 février 2018



Heure : 19 heures



Endroit : salle des Bâtisseurs

Pavillon des bénévoles

145, rue Valade, Les Cèdres







La commission du BAPE tiendra d'autres séances, les jours suivants, selon ses besoins et ceux du public. Elles seront diffusées en mode vidéo en direct sur le site Web du BAPE à l'adresse www.bape.gouv.qc.ca.

COMMENT SE DÉROULE L'AUDIENCE PUBLIQUE ?

La première partie permettra à la population et à la commission de s'informer sur le projet et de poser des questions pour prendre connaissance de tous ses aspects. Au moment de la première séance qui se tiendra le 26 février 2018, les requérants viendront d'abord expliquer les motifs de leur demande d'audience. Puis, le promoteur, Hydro-Québec, présentera un résumé du projet et de ses répercussions environnementales. Celui-ci répondra ensuite aux questions des participants et de la commission du BAPE. Des personnes-ressources seront également invitées à fournir des renseignements et une expertise qui permettront à la commission d'enquête et aux citoyens d'obtenir l'éclairage nécessaire à l'égard du projet et de ses incidences sur le milieu environnant.

OÙ CONSULTER LA DOCUMENTATION SUR LE PROJET ?

Les citoyens peuvent consulter les documents relatifs au projet au bureau du BAPE à Québec, à la Bibliothèque des sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal ainsi qu'à la Bibliothèque municipale Les Cèdres, 141, rue Valade.

La documentation est également disponible dans le site Web du BAPE, au www.bape.gouv.qc.ca, sous la rubrique « Mandats en cours ».

Les personnes désireuses d'obtenir plus de renseignements peuvent communiquer avec Mme Karine Lavoie, au numéro suivant : 418 643-7447 poste 536 ou, sans frais, au 1 800 463-4732, ou par courrier électronique à l'adresse suivante : digue-les-cedres@bape.gouv.qc.ca.

SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Communiqué envoyé le 26 février 2018 à 07:30 et diffusé par :