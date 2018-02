L'épicerie sur le GO : faire l'épicerie en ligne devient encore plus pratique grâce à un partenariat entre Loblaw et Metrolinx







BRAMPTON, ON, le 26 févr. 2018 /CNW/ - Les Compagnies Loblaw Limitée (TSL: L, « Loblaw ») fera équipe avec Metrolinx pour offrir une nouvelle version du service PC Express dans cinq stations GO Transit de la région du Grand Toronto. Le service permettra aux clients de faire leur épicerie en ligne et de ramasser leur commande sur le chemin du retour après le travail le lendemain. Ce service sera offert dans cinq stations GO Transit dès ce printemps pour s'étendre à d'autres emplacements de la région.

« Il s'agit d'une extension logique de nos services de commerce électronique qui ne cessent de gagner en popularité, les clients appréciant de plus en plus le fait de pouvoir faire leur épicerie en ligne et de ramasser leur commande au moment qui leur convient, » a déclaré Jeremy Pee, Vice-président, Commerce électronique. « Avec l'ajout de points de ramassage PC Express, nous offrons à nos clients et à ceux qui empruntent le transport collectif pour se rendre au boulot non seulement les meilleures marques et produits ainsi qu'une expérience de magasinage en ligne conviviale; nous leur redonnons aussi un peu de temps dans leur journée. »

Ce nouveau service est une nouvelle version du modèle Cliquez et ramassez de Loblaw, où les clients peuvent commander en ligne et ramasser leur épicerie dans plus de 200 magasins à l'échelle nationale. À ce modèle, Loblaw ajoute des points de ramassage dans les stations GO Transit pour offrir encore plus de commodité à leurs clients qui n'auront plus à ajuster leurs déplacements quotidiens.

Dès ce printemps, les clients qui feront leur épicerie en ligne avant minuit via le Web ou l'application pourront choisir un point de ramassage PC Express situé dans l'une des cinq stations de GO Transit (Bronte, Oakville, Rouge Hill, Whitby et Clarkson), où ils pourront ramasser leur commande le lendemain. Les commandes proviendront d'un magasin Fortinos ou Loblaws situé à proximité et seront déposées dans un camion de livraison spécial, dans des casiers ou dans un kiosque fermé jusqu'à ce que les clients passent les ramasser.

À propos de Les Compagnies Loblaw limitée

Les Compagnies Loblaw Limitée est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie et le plus important détaillant au pays. Loblaw, ses franchisés et ses pharmaciens-propriétaires forment un réseau de près de 2 500 magasins qui comptent environ 200 000 employés à temps plein et à temps partiel. L'entreprise compte aussi un volet numérique en croissance, qui inclut notamment la cueillette de commandes en magasin dans le cadre du service Cliquez et ramassez, de même que de la vente et des services en ligne relativement aux produits de pharmacie, de beauté, de style de vie et des vêtements de Loblaw.

La raison d'être de Loblaw, soit « Profiter pleinement de la vie », met à l'avant-plan les besoins de l'ensemble des Canadiens, y compris les consommateurs qui visitent ses magasins et y effectuent un milliard de transactions annuellement. L'entreprise propose des magasins bien situés qui combinent services d'alimentation et pharmacie pour le bien-être de leurs clients, plusieurs des marques les plus réputées au pays, deux des programmes de fidélisation les plus populaires au Canada, en plus de faire preuve d'un sens aigu de la responsabilité sociale.

SOURCE Les Compagnies Loblaw limitée

Communiqué envoyé le 26 février 2018 à 07:00 et diffusé par :