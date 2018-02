Cohorte 2018-20 : Le Québec des affaires innove à nouveau pour propulser plus de 25 PME au niveau supérieur







FAITS SAILLANTS :

Adrenalys, modèle de développement économique innovant, est un regroupement privé qui vise à propulser les PME à fort potentiel de croissance au niveau supérieur.

En 2018-2020, le regroupement Adrenalys passe de 6 à 10 partenaires avec 4,5 M$ en services pro bono et 200 M$ en fonds dédiés à la croissance.

Plus de 25 PME recherchées : l'appel de candidatures pour la cohorte 2018-2020 est lancé aujourd'hui et se poursuit jusqu'au 11 mai 2018.

Un accent particulier sera placé sur l'innovation et la commercialisation.

Présidé par Mme Suzanne Blanchet , le Conseil des sages d'Adrenalys sera encore une fois composé exclusivement de femmes reconnues pour leurs succès d'affaires.

MONTRÉAL, le 26 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Fort des succès d'une première cohorte en 2015-2017, le regroupement privé Adrenalys s'engage à déployer dès ce printemps des moyens encore plus impressionnants afin d'accompagner plus de 25 nouveaux PDG dans le critique passage de petite à moyenne entreprise - statut auquel un nombre décroissant des entreprises canadiennes réussissent à accéder1. Adrenalys lance aujourd'hui un appel de candidatures ouvert jusqu'au 11 mai prochain afin de sélectionner une seconde cohorte de plus 25 PME québécoises à potentiel de croissance élevé.

Mieux innover. Mieux commercialiser.

Résultat d'échanges quotidiens avec notre élite entrepreneuriale, Adrenalys placera en 2018-2020 un accent particulier sur les processus d'innovation et de commercialisation, déterminants dans la création de valeur et d'emplois à long terme partout à travers le Québec.

Pour cette nouvelle cohorte, l'innovation sera d'ailleurs présente à tous les niveaux. D'abord dans la diversité de l'expertise mise à la disposition des PME participantes : aux six partenaires originaux que sont la Banque Nationale, Fasken, le Fonds de solidarité FTQ, Proaction International, Raymond Chabot Grant Thornton et la firme d'experts-conseils Ascendis, s'ajoutent les firmes Bleublancrouge, EDC, Finalta Capital et Talsom. Ensuite, dans l'envergure des leviers offerts, avec des services pro bono dont la valeur grimpe à plus de 4,5 M$ et des fonds dédiés à la croissance majorés à 200 M$. Seuls les frais de participation, par lesquels les PME s'investissent dans la démarche, demeurent inchangés à 15 000 $ pour l'ensemble des deux années du programme.

« Adrenalys cherche des leaders qui ont cette combinaison magique d'humilité - sachant qu'ils n'ont pas toutes les réponses - ainsi que d'ambition. Lorsque nous trouvons ce leader, nous fournissons à l'entreprise une dose d'adrénaline afin qu'elle puisse se développer rapidement et efficacement », affirme Dominic Deneault, président-fondateur d'Adrenalys et associé d'Ascendis.

Les meilleurs conseillers d'affaires au service de l'élite émergente

Entre 2015 et 2017, l'approche avant-gardiste de prestation de services professionnels à 360° rendue possible par les partenaires du regroupement Adrenalys a contribué à hausser le rythme de croissance du chiffre d'affaires des PME de la première cohorte de 22 % à 30 % au cours de deux ans - une accélération considérable. À leur suggestion, un groupe de PDG de cette cohorte seront d'ailleurs de retour en 2018-2020 afin de piloter une poussée de croissance supplémentaire aux côtés de l'équipe de direction de plus de 25 nouvelles entreprises.

L'encadrement offert par Adrenalys sera à nouveau complété par un comité de gouvernance, composé de représentants de chacun des partenaires, ainsi que par un comité consultatif responsable de la sélection des PME; le Conseil des sages, composé de femmes d'affaires reconnues pour leur succès à la tête d'entreprises québécoises. « Je crois que nous pouvons contribuer au succès de ces leaders en les entourant d'autres leaders aussi ambitieux, ainsi que des meilleurs conseillers d'affaires au Québec », explique Suzanne Blanchet, présidente du Conseil des sages, administratrice de plusieurs sociétés et ancienne présidente de Cascades Groupe Tissu.

Enfin, pour rejoindre un maximum de PME à fort potentiel de croissance partout au Québec, Adrenalys pourra compter ce printemps sur la collaboration de partenaires de diffusion encore plus vaste. Aux Manufacturiers et exportateurs du Québec, à la Fédération des chambres de commerce du Québec et au Conseil du patronat du Québec se joignent l'Association des femmes en finance du Québec et TechnoMontréal.

Date limite de l'appel de candidatures : 11 mai 2018, 17h00

Pour consulter les critères d'admissibilité, remplir le formulaire d'autoqualification express et soumettre leur candidature, les représentants des PME sont invités à visiter sans tarder le site Internet du regroupement : adrenalys.ca.

CITATIONS DES PARTENAIRES D'ADRENALYS

« Le nombre d'entreprises de taille moyenne est en déclin et c'est ressenti au Québec. Adrenalys vise donc à aider l'élite entrepreneuriale du Québec, à propulser les PME à fort potentiel de croissance au niveau supérieur et ainsi solidifier les assises d'un développement économique durable au Québec. Les entreprises de la cohorte 2015-2017 d'Adrenalys ont vu la croissance de leur chiffre d'affaires accélérée et nous désirons répéter ce succès pour davantage d'entreprises exceptionnelles. »

- Dominic Deneault, président-fondateur d'Adrenalys et associé d'Ascendis

« C'est avec enthousiasme que j'ai accepté de contribuer au programme d'Adrenalys au sein du Conseil des sages afin d'aider les prochains leaders du Québec à réaliser et même surpasser leurs ambitions. Notre objectif est d'aider ces entreprises à atteindre de nouveaux sommets, de sorte que nous en ressentions tous les bienfaits - aux niveaux local, provincial et national. »

- Suzanne Blanchet, présidente du Conseil des sages d'Adrenalys, administratrice de plusieurs sociétés (dont Agropur, Groupe Atis et CTAC) et ancienne présidente de Cascades Groupe Tissu

« Le secteur manufacturier est un élément clé de l'économie québécoise, avec 50 pour cent des exportations. Le secteur fait présentement face à plusieurs défis dont la productivité, l'innovation et l'exportation. Dans ce contexte, nos PME ont besoin du support et l'initiative d'Adrenalys pourra venir en appui à nos PME. Je suis personnellement fière de faire partie de cette initiative importante en tant que membre du Conseil des sages et heureuse que MEQ puisse également contribuer au succès d'Adrenalys comme partenaire de diffusion. »

- Véronique Proulx, présidente-directrice générale, Manufacturiers et exportateurs du Québec (MEQ)

« Depuis bientôt 50 ans, le CPQ encourage l'entrepreneuriat au Québec, source d'innovation et de création de richesse, comme le fait Adrenalys. Nous croyons fortement qu'Adrenalys saura créer à nouveau les conditions optimales pour propulser une deuxième cohorte d'entreprises exceptionnelles de la province vers de nouveaux sommets. »

- Yves-Thomas Dorval, président-directeur général, Conseil du patronat du Québec (CPQ)

« Au Québec comme à travers le Canada, nos PME doivent relever les défis de la croissance et ce n'est pas chose simple. Nous croyons qu'Adrenalys rassemble les conditions idéales afin que ces entreprises surmontent leurs défis et saisissent les opportunités. Nous sommes donc fiers de soutenir la deuxième cohorte d'Adrenalys comme partenaire de diffusion. »

- Stéphane Forget, président-directeur général, Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

