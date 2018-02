Nouveaux résultats de sondage de la FCEI - Budget fédéral et réforme fiscale : les PME retiennent leur souffle







MONTRÉAL, le 26 févr. 2018 /CNW/ - À la veille du dépôt du budget fédéral, de nouveaux résultats de sondage de la FCEI démontrent que les propriétaires de petites et moyennes entreprises à travers le pays demeurent très préoccupés par rapport à la réforme fiscale du gouvernement. Près des deux tiers des répondants ont même affirmé s'être demandé s'ils voulaient continuer à exploiter une entreprise devant les changements fiscaux annoncés.

Les changements proposés à l'imposition des revenus de placements passifs demeurent une préoccupation importante malgré la décision du gouvernement de permettre jusqu'à 50 000 $ de revenus passifs par année et de réduire le taux d'imposition des petites et moyennes entreprises à 9 %. Chez les propriétaires de PME ayant déclaré avoir des placements passifs (39 %), 86 % soutiennent que les changements proposés auront un impact négatif sur leur entreprise et 94 % ajoutent qu'avec ces nouvelles règles, il sera plus difficile de faire face à un ralentissement des affaires ou de générer des économies pour faire croître leur entreprise.

« Les PME sont les poumons de l'économie canadienne. Le gouvernement doit mettre en place les outils pour leur offrir un environnement d'affaires propice à leur croissance et à leur compétitivité », affirme Martine Hébert, vice-présidente principale et porte-parole nationale de la FCEI.

En outre, les résultats de sondage démontrent que les propriétaires d'entreprise qui ont des placements passifs utilisent les revenus générés pour :

Épargner en vue de la retraite (71 %);

Accumuler un coussin pour faire face aux ralentissements économiques (65 %);

Investir pour faire croître leur entreprise (53 %);

Acheter de nouveaux équipements ou outils technologiques (46 %).

« Les demandes des chefs de PME sur cette réforme fiscale sont claires depuis le début. Encore ici, ceux qui ont des revenus passifs sont 94 % à demander au gouvernement de renoncer aux modifications envisagées à ces égards. Souhaitons qu'ils seront entendus demain », conclut Mme Hébert.

Ces résultats préliminaires sont issus d'un sondage qui est toujours en cours et qui a reçu, jusqu'à présent, 3 697 réponses de propriétaires d'entreprise au Canada. Ils sont statistiquement précis à

+/- 1,6 %, 19 fois sur 20. Les résultats de sondage ont été recueillis du 20 au 23 février 2018.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de petites et moyennes entreprises du Canada, comptant 110?000 membres dans tous les secteurs et toutes les régions. Visitez le fcei.ca pour plus d'informations.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Toronto)

Communiqué envoyé le 26 février 2018 à 07:00 et diffusé par :