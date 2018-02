Air Canada est fière de ramener les athlètes olympiques canadiens à la maison - Les compétiteurs de PyeongChang arriveront le 26 février







MONTRÉAL, le 26 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Air Canada transporte à destination du Canada des membres de l'équipe olympique canadienne qui reviennent des Jeux olympiques de Pyeongchang. Des vols arrivent de Corée à l'aéroport international Toronto-Pearson et à l'aéroport de Vancouver le lundi 26 février, et plusieurs athlètes feront correspondance pour des vols partout au pays, y compris à Calgary et à Montréal. Le détail de l'arrivée des athlètes est fourni par le Comité olympique canadien :

https://olympique.ca/presse/retour-des-athletes-dequipe-canada-de-pyeongchang-2018/.



« Nous félicitons Équipe Canada de ramener au pays un nombre record de médailles. Les athlètes canadiens nous ont tous inspirés à Air Canada grâce à leurs aptitudes, à leur détermination et à leur esprit sportif. En tant que commanditaire officiel des équipes olympique et paralympique canadiennes, nous sommes fiers de jouer un rôle en ramenant au Canada, en toute sécurité, les compétiteurs, les représentants des équipes et les partisans qui ont assisté aux Jeux olympiques à PyeongChang », a déclaré Benjamin Smith, président - Transporteurs de passagers d'Air Canada.

Le transport de l'équipe canadienne pour les Jeux olympiques à PyeongChang a nécessité une organisation logistique d'envergure à laquelle ont contribué des centaines d'employés d'Air Canada. Voici quelques faits saillants de l'implication d'Air Canada :

La Société a renouvelé son programme Altitude Podium pour accorder aux athlètes qualifiés le statut Élite 35 et l'accès aux salons Feuille d'érable pour les vols internationaux tandis qu'ils compétitionnent à l'étranger.

Elle a commandité la section extérieure, Terrasse Air Canada, accessible au public, à la Maison olympique canadienne à PyeongChang.

Au total, Air Canada a transporté environ 750 athlètes, entraîneurs et membres du personnel de soutien avec l'équipe canadienne à PyeongChang.

La publicité Notre moment d'Air Canada appuyait les athlètes en rendant hommage aux valeurs canadiennes qui nous rendent tous très fiers de faire partie de ce pays. Les cinq importants athlètes en vedette dans la publicité sont les patineurs artistiques canadiens Patrick Chan , Tessa Virtue et Scott Moir , la joueuse de hockey Marie-Philip Poulin , et la skieuse acrobatique (demi-lune) Cassie Sharpe .

d'Air Canada appuyait les athlètes en rendant hommage aux valeurs canadiennes qui nous rendent tous très fiers de faire partie de ce pays. Les cinq importants athlètes en vedette dans la publicité sont les patineurs artistiques canadiens , et , la joueuse de hockey , et la skieuse acrobatique (demi-lune) . La campagne #HautLeDrapeau d'Air Canada a suscité l'intérêt des Canadiens, qui ont affiché leur fierté tout au long des Jeux, atteignant des sommets de mentions dans les médias sociaux.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus important transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant plus de 200 aéroports sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli environ 48 millions de passagers en 2017. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs sur 64 aéroports au Canada, 60 aux États-Unis et 98 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est un membre fondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 300 aéroports dans 191 pays. Air Canada est le seul transporteur nord-américain d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à obtenir le classement quatre étoiles de la firme de recherche indépendante Skytrax du Royaume-Uni, qui a également nommé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2017. Pour en savoir plus sur Air Canada, consultez le site www.aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

SOURCE Air Canada

Communiqué envoyé le 26 février 2018 à 07:00 et diffusé par :