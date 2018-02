/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Le Gouvernement du Québec procèdera à une annonce en lien avec la Fondation OLO/

La Société canadienne du cancer (SCC) et Ludovick Bourgeois profiteront du mois de mars, qui est dédié au cancer colorectal (aussi appelé cancer du côlon), pour sensibiliser la population au fait qu'un test peut détecter la maladie précocement....

Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, Mme...