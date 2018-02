TomaGold entend tester une importante anomalie géochimique de cuivre de plusieurs kilomètres sur la propriété Monster Lake Est







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 26 fév. 2018) - CORPORATION TOMAGOLD (TSX CROISSANCE:LOT) (« TomaGold » ou la « Société ») est heureuse de faire une mise à jour sur les travaux d'exploration projetés pour 2018, qui auront lieu sur les propriétés Monster Lake Est, Hazeur et Obalski.

Propriété Monster Lake Est (100% TomaGold)

Propriété Hazeur (70% TomaGold, 30% Mines d'Or Visible)

Les propriétés Monster Lake Est / Hazeur sont contiguës au sud et à l'est des propriétés Monster Lake, Winchester et Lac-à-l'eau jaune, qui sont activement explorées par le partenaire IAMGOLD, et couvrent également l'extension sud-ouest du couloir de déformation Fancamp.

Sur la propriété Monster Lake Est, il y a une importante anomalie géochimique de cuivre qui a été découverte par un levé gouvernemental. L'anomalie a été identifiée sur une distance de plusieurs kilomètres avec une orientation d'environ 330° au nord-ouest du lac Trois-Iles. TomaGold a récemment effectué un levé aérien partiel dans le secteur de l'anomalie et commencera très prochainement à couper une grille de 20 km de lignes, incluant une ligne de base de 4 km, et a retenu Abitibi Géophysique pour effectuer un levé PP détaillé afin d'explorer l'anomalie jusqu'à une profondeur de 300 m.

De plus, une compilation détaillée a été entreprise sur les propriétés Monster Lake Est / Hazeur afin de corréler toutes les données détaillées des levés géophysiques aériens et terrestres avec les interprétations stratigraphiques et structurales récentes. Des informations détaillées sur les récents forages de TomaGold seront également intégrées à l'interprétation, ce qui générera des recommandations de forage.

« Nous avons vraiment hâte d'explorer cette importante anomalie de cuivre de plusieurs kilomètres sur notre propriété Monster Lake Est, a déclaré David Grondin, président et chef de la direction de TomaGold. Cette prochaine phase de travaux nous donnera une meilleure idée du potentiel de la propriété ».

Propriété Obalski (100% TomaGold)

Un projet de modélisation 3D a été initié sur la propriété Obalski au cours des derniers mois. Des analyses et des données sur les carottes provenant de 320 trous de forage au diamant et des renseignements sur les carottes provenant de 22 trous de forage souterrains ont été intégrés dans le modèle, qui devrait être complété au cours des prochaines semaines.

Les forages effectués dans la zone B en janvier 2017 ont recoupé jusqu'à 15,0 g/t Au, 46,8 g/t Ag et 10,4% Cu sur une largeur vraie de 2,1 m (voir le communiqué de presse daté du 16 mars 2017) et ont recoupé jusqu'à 33,60 g/t Au, 23,74 g/t Ag et 1,15% Cu sur une largeur vraie de 2,0 m sur la zone C en 2012. Une nouvelle interprétation structurale pour le contrôle de la minéralisation d'or-cuivre-argent a été développée basée sur les résultats de forage de surface les plus récents. La minéralisation d'intérêt économique consiste de veines de quartz irrégulières situées à l'intérieur de cisaillements et de fractures. Deux directions principales sont évidentes: 1) Nord 110° (les zones "A" et "C" avec la zone "G" plus à l'est); et 2) Nord 075° (les zones "B" et "D"). La largeur moyenne de la minéralisation est de 1 à 2 m. Il est à noter que la structure 110° est plus riche en Cu-Au et que la structure 075° est plus riche en Au-Cu. La structure 075° semble également couper et déplacer la structure 110°.

La minéralisation comprend de la chalcopyrite, de la pyrite, de la sphalérite, de l'or visible, de la magnétite et de la pyrrhotine localement. La présence de pyrrhotine pourrait être associée au remplacement de la magnétite dans la zone stratifiée riche en magnétite du complexe du lac Doré par la minéralisation aurifère. Si tel est le cas, la zone riche en magnétite agirait comme une "formation de fer typique" pour la formation de gisements d'or. La modélisation 3D vise à mieux définir la stratigraphie locale (qui semble être orientée N-000° et plonger modérément vers l'ouest) afin d'établir une corrélation possible entre les intersections les plus minéralisées et les couches riches en magnétite (remplacées localement par la pyrrhotine), ce qui permettra de proposer des cibles de forage.

Le contenu technique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Claude P. Larouche, ing., une personne qualifiée telle que définie par la Norme canadienne 43-101.

Au sujet de Corporation TomaGold

Corporation TomaGold est une société d'exploration minière canadienne spécialisée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et le développement de propriétés minières aurifères. TomaGold vise à développer des propriétés à haute teneur aurifère à l'aide de grandes sociétés minières afin d'optimiser ses chances de découverte et de minimiser son risque d'exploration. Elle a présentement une entente de coentreprise avec IAMGOLD Corporation pour le projet Monster Lake et avec Goldcorp Inc. pour la propriété Sidace Lake, ainsi qu'avec Goldcorp Inc. et New Gold Inc. pour la propriété Baird. TomaGold possède des participations dans six propriétés aurifères dans le nord du Québec : Monster Lake, Winchester, Lac-à-l'eau jaune, Monster Lake Est, Obalski et Lac Cavan, situées à proximité du camp minier de Chibougamau. Elle possède également une participation de 39,5 % dans la propriété Sidace Lake et de 24,5 % dans la propriété Baird, situées à proximité du camp minier de Red Lake en Ontario, et détient une option d'acquérir une participation de 70 % dans la propriété Hazeur qui est contiguë au sud du groupe de propriétés de Monster Lake.

De plus, par l'entremise de sa filiale, TomaSouth Corporation, la société exerce des activités dans le courtage aurifère en Amérique du Sud.

