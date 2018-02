CGI annonce son intention de racheter 3 230 450 actions







Représente une transaction de 231,4 millions de dollars de CGI

Symboles boursiers

GIB.A (TSX)

GIB (NYSE)

www.cgi.com/salle-de-presse

MONTRÉAL, le 26 févr. 2018 /CNW Telbec/ - CGI (TSX: GIB.A) (NYSE: GIB) a annoncé aujourd'hui son intention de conclure une entente privée avec M. Serge Godin, fondateur et président exécutif du conseil d'administration de CGI, en vue d'acheter à des fins d'annulation 3 230 450 actions subalternes classe A (les « actions classe A ») qu'il détient indirectement, y compris 2 761 783 actions classe A résultant de la conversion d'un nombre équivalent d'actions classe B (droits de vote multiples) (les « actions classe B »), au prix de 71,64 $ par action classe A, pour une contrepartie totale de 231,4 millions de dollars. Le prix représente un escompte de trois pour cent (3 %) par rapport au cours de clôture des actions classe A à la Bourse de Toronto (la « TSX ») le 23 février 2018. CGI financera le rachat au moyen de son encaisse et de sa facilité de crédit renouvelable existante.

Un comité spécial du conseil d'administration de CGI, composé exclusivement d'administrateurs indépendants, a été formé dans le cadre de ce rachat d'actions. Après avoir consulté ses conseillers juridiques externes, Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., et ses conseillers financiers, Financière Banque Nationale inc., et après avoir reçu un avis de Financière Banque Nationale inc. quant au caractère raisonnable des modalités de la transaction, le comité spécial a conclu à l'unanimité que le rachat d'actions était dans le meilleur intérêt de CGI, et il a recommandé au conseil d'administration d'approuver la transaction. Une décision favorable a été obtenue de l'Autorité des marchés financiers (l'autorité en valeurs mobilières du Québec) afin de dispenser CGI des obligations relatives aux offres publiques de rachat en vertu de la législation sur les valeurs mobilières applicable.

Suivant la recommandation du comité spécial, le rachat d'actions a également été approuvé à l'unanimité par le conseil d'administration. Tous les administrateurs non indépendants, y compris M. Serge Godin, se sont abstenus de participer aux délibérations du conseil d'administration et au vote tenu par celui-ci relativement à toute question relative à la transaction.

Dominic D'Alessandro, administrateur en chef et président du comité spécial du conseil d'administration, a déclaré ce qui suit : « La transaction est une excellente occasion de racheter des actions moyennant un escompte, avec un effet relutif immédiat et à long terme qui bénéficiera à tous les actionnaires ».

La transaction est conclue par M. Godin à des fins de planification successorale. Par la suite, M. Godin fera don de 269 600 actions classe A résultant de la conversion d'un nombre équivalent d'actions classe B qu'il détient indirectement, à la Fondation Jeunesse-Vie, une fondation qu'il a créée en 2000 aux fins de réduire la pauvreté, de favoriser l'éducation et d'améliorer la santé d'enfants et d'adolescents de milieux défavorisés au Canada. Avec ce don, la fondation disposera de plus de 40 millions de dollars pour réaliser sa mission.

« CGI a été bâtie pour croître et durer, a déclaré M. Godin. Alors que la révolution numérique s'accélère, la demande pour les technologies de l'information et nos services ne cessera de croître. L'avenir de CGI est donc plus prometteur que jamais et je suis privilégié de pouvoir travailler à chaque jour avec notre équipe afin de définir les opportunités présentées par ces changements partout dans le monde et d'en tirer avantage ». M. Godin a également indiqué qu'il n'avait pas l'intention de se départir d'actions additionnelles de CGI dans un proche avenir.

Une fois que la transaction aura été réalisée et que le don aura été effectué, 255 472 560 actions classe A et 29 821 365 actions classe B de CGI seront émises et en circulation. M. Godin continuera d'être propriétaire véritable, directement ou indirectement, de, ou d'exercer une emprise sur, 46,2 % du total des droits de vote, comparativement à 49,0 % avant la transaction et le don.

Le rachat d'actions, qui devrait être conclu plus tard aujourd'hui, sera effectué dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités qui a commencé le 6 février 2018. En vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités, CGI est autorisée à racheter jusqu'à 20 595 539 actions classe A jusqu'à la plus rapprochée des dates suivantes, soit le 5 février 2019 ou la date à laquelle CGI aura racheté le nombre maximal d'actions classe A admissibles en vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités ou aura autrement décidé de n'effectuer aucun autre achat à des fins d'annulation en vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités. L'offre publique de rachat dans le cours normal des activités autorise les rachats hors de la TSX par le biais d'ententes privées aux termes d'ordonnances de dispense émises par les autorités en valeurs mobilières. Au 23 février 2018, CGI n'avait racheté aucune action classe A en vertu de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités en cours.

Des renseignements sur le rachat d'actions, y compris quant au nombre d'actions classe A rachetées et au prix d'achat total versé, seront disponibles sur le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com après la réalisation du rachat. CGI n'émettra aucun autre communiqué de presse annonçant la réalisation de ce rachat d'actions.

À propos de CGI

Fondée en 1976, CGI est la cinquième plus importante entreprise indépendante de services-conseils complets en technologie de l'information (TI) et en management au monde. Grâce à ses quelque 72?500 professionnels établis partout dans le monde, CGI offre un portefeuille complet de services-conseils en TI et en management, d'intégration de systèmes ainsi que d'impartition de services en TI et en gestion des processus d'affaires. Ces services sont complétés par des solutions de propriété intellectuelle exclusives à CGI afin d'aider les clients à accélérer la création de valeur et à tirer parti du passage à l'ère numérique. CGI génère des revenus annuels de 10,8 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Site Web : www.cgi.com.

Énoncés de nature prévisionnelle

Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits historiques constituent des « énoncés de nature prévisionnelle » au sens de l'article 27A de la loi américaine Securities Act of 1933 et de l'article 21E de la loi américaine Securities Exchange Act of 1934, telles que modifiées, et constituent de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces déclarations et cette information expriment les intentions, projets, attentes et opinions de CGI, et sont sujettes à la matérialisation de certains risques, incertitudes et autres facteurs sur lesquels CGI n'a, dans plusieurs cas, aucune emprise. Compte tenu de ces facteurs, les résultats réels pourraient différer considérablement de ces déclarations ou informations prospectives. Ces facteurs comprennent notamment, sans s'y limiter, l'échéancier et l'envergure des nouveaux contrats; les acquisitions et autres initiatives d'expansion de la Société; la capacité d'attirer et de retenir du personnel qualifié; la concurrence au sein d'une industrie des technologies de l'information en constante évolution; la conjoncture économique et commerciale; le risque de change, ainsi que les autres risques énoncés ou intégrés par renvoi dans ce communiqué de presse, les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI et les autres documents d'information continue déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières (disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponibles sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov), ainsi que les hypothèses qui portent sur ce qui précède. L'emploi aux présentes des termes « penser », « estimer », « s'attendre à ce que », « avoir l'intention », « anticiper », « prévoir », « planifier », ainsi que de tout autre terme de nature semblable et de toute autre forme conjuguée de ces termes, ne sert qu'à identifier certains des énoncés de nature prévisionnelle ou information prospective, lesquels ne sont pertinents qu'en date de leur emploi. Plus particulièrement, les énoncés relatifs à la performance future constituent des énoncés de nature prévisionnelle et de l'information prospective. À moins que les lois applicables ne l'exigent, CGI décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés de nature prévisionnelle ou l'information prospective à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements, lors de la survenance d'événements nouveaux ou pour tout autre motif. Le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces énoncés de nature prévisionnelle ou à l'information prospective.



