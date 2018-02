Projet d'agrandissement du terminal portuaire de Contrecoeur : un projet tourné vers l'avenir







MONTRÉAL, le 26 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Alors que se dérouleront cette semaine les deux séances publiques de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, le CPQ (Conseil du patronat du Québec) veut revenir sur les raisons pour lesquelles il appuie le projet d'agrandissement du terminal portuaire de Contrecoeur présenté par l'Administration portuaire de Montréal (APM).

«Montréal est une porte d'entrée hautement stratégique pour les flux commerciaux internationaux vers le continent nord-américain. Augmenter la capacité d'accueil de conteneurs dans la grande région de Montréal est essentiel pour consolider sa position de plaque tournante de classe mondiale», affirme Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du CPQ. «Le projet présenté par le Port de Montréal s'illustre par sa capacité à soutenir la croissance du marché de conteneurs à long terme à proximité de ses installations actuelles.»

Pour le CPQ il importe de maintenir le statut de chef de file du Port de Montréal pour de nombreuses années encore afin de donner la possibilité aux entreprises d'ici de saisir des occasions d'affaires incroyables, notamment celles qui découlent du nouvel accord de libre-échange avec l'Europe.

Rappelons que le Port de Montréal est un important moteur économique qui génère annuellement 2,1 milliards de dollars dans l'économie canadienne et plus de 16 000 emplois. Maillon incontournable de la chaine d'approvisionnement du Québec, le projet de Contrecoeur permettra de garder nos entreprises compétitives sur la scène internationale, de préserver un environnement d'affaires attrayant, en plus d'être profitable pour les autres installations aux abords du fleuve Saint-Laurent.

Permettre à ce pôle logistique d'absorber la croissance du marché des conteneurs fera profiter l'ensemble de la province d'importantes retombées économiques, ainsi que de la création à terme de 1000 emplois.

En outre, il faut mentionner que le transport maritime représente un mode de transport efficace et propre, de par la faible émission en carbone générée par tonne transportée.

Regroupant plusieurs des plus grandes entreprises du Québec, le Conseil du patronat du Québec réunit aussi la vaste majorité des associations patronales sectorielles, ce qui en fait la seule confédération patronale du Québec. Il représente directement et indirectement plus de 70 000 employeurs de toutes tailles, tant du secteur privé que public, ayant des activités au Québec.

