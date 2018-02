Un restaurateur d'Edmonton est élu président du Conseil d'administration de Restaurants Canada







TORONTO, 25 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Restaurants Canada (anciennement la CRFA) a le plaisir d'annoncer que Patrick Saurette, propriétaire du restaurant The Marc à Edmonton, a été élu président du Conseil d'administration pour 2018-2019 à l'assemblée annuelle de l'association tenue aujourd'hui.



M. Saurette et son épouse et associée Doris ont ouvert The Marc en 2010, un petit bistro français primé et souvent coté parmi les meilleurs restaurants.

À titre de président du CA de Restaurants Canada, M. Saurette dirigera l'une des principales associations commerciales au pays, laquelle représente 30 000 entreprises au sein d'un secteur qui emploie directement plus de 1,2 million de Canadiens et sert plus de 18 millions de clients chaque jour.

« Étant restaurateur indépendant, Patrick fera une contribution précieuse à l'association, note Shanna Munro, présidente-directrice générale de Restaurants Canada. Grâce à son leadership, nous sommes entre bonnes mains pour continuer à étendre la portée, la pertinence et l'impact de Restaurants Canada au nom de nos membres d'un bout à l'autre du pays. »

Tout comme un jeune sur cinq aujourd'hui, M. Saurette a débuté sa carrière dans l'industrie de l'accueil à l'âge de 16 ans pour une entreprise de traiteur, un domaine exigeant aux horaires difficiles, travaillant comme serveur lors d'événements familiaux et corporatifs variés et de nombreux mariages.

Au fil des ans il a travaillé pour de nombreux restaurateurs à Edmonton, Toronto et Kelowna. Il a acquis sa formation au quotidien auprès de plusieurs mentors de formation européenne qui lui ont imparti leur amour et leur respect pour le domaine de l'accueil. Il compte le chef Claude Buzon d'Edmonton parmi ses premiers mentors.

En 1993 il a été embauché par Il Portico Restaurant Group, où il est devenu associé et a aidé à bâtir cette institution edmontonnienne. Lorsque le groupe a vendu la propriété et fermé le restaurant en 2008, M. Saurette et son épouse ont décidé d'ouvrir The Marc.

« Les restaurants sont des endroits accueillants qui nourrissent l'âme de notre pays, commente M. Saurette. En travaillant ensemble, nous pouvons améliorer nos entreprises, les renforcer et les rendre plus solides. »

M. Saurette s'est joint au Conseil d'administration de Restaurants Canada en 2008, un groupe de 30 administrateurs de toutes les régions du pays. Ces chefs de file de l'industrie donnent bénévolement de leur temps pour améliorer le secteur canadien de la restauration et des services alimentaires.

Restaurants Canada (anciennement la CRFA) est une communauté en croissance regroupant 30 000 entreprises de services alimentaires, y compris restaurants, bars, traiteurs, institutions et fournisseurs. Au moyen de services, de recherche et de représentation, nous faisons le lien entre nos membres dans toutes les régions du pays afin de promouvoir la force et le dynamisme de notre industrie. Le secteur canadien de la restauration sert 18 millions de clients chaque jour et emploie directement 1,2 million de Canadiens.

NOTE AUX RÉDACTEURS : Une photo et une biographie de Patrick Saurette sont accessibles ici.

