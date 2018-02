Avis aux médias - L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec s'inquiète des effets de l'épuisement des infirmières et infirmiers







MONTRÉAL, le 25 févr. 2018 /CNW Telbec/ - L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) vous convoque à un point de presse ce lundi 26 février 2018.

Lucie Tremblay, présidente de l'OIIQ, prendra la parole afin de présenter aux médias la position de l'OIIQ quant à l'épuisement des infirmières et infirmiers et de ses effets sur la qualité des soins et services.

Date et heure :

Lundi 26 février 2018, à 10h30

Lieu :

Maison des infirmières et infirmiers du Québec

4200, rue Molson

Montréal (Québec) H1Y 3L1

