Invitation aux médias - Annonce concernant le renforcement des services de première ligne

MONTRÉAL, le 25 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, et la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, madame Dominique Anglade, procéderont à une annonce importante concernant le renforcement des services de première ligne dans la région de Montréal.

DATE : Le lundi 26 février 2018



HEURE : 11 h



LIEU : Salle d'attente (3e étage)

Clinique médicale Métro Monk

2529, rue Allard

Montréal (Québec) H4E 2L5

