Assemblée annuelle 2018 : Rémi Sabourin élu pour un deuxième mandat à la présidence de l'AEFO







Les membres choisissent un nouveau comité exécutif

OTTAWA, le 25 févr. 2018 /CNW/ - M. Rémi Sabourin, un enseignant de la région de Barrie, se voit confier un deuxième mandat à la présidence de l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO). M. Sabourin a été réélu aujourd'hui pour une période de deux ans par les quelque 160 membres délégués de l'AEFO réunis à Toronto du 24-25 février pour l'assemblée annuelle 2018 du syndicat franco-ontarien.

L'implication syndicale de Rémi Sabourin remonte à plus de 25 ans. Il est membre du conseil d'administration de l'AEFO depuis 2004 et occupait le poste de présidence de l'Unité 64 - Centre-Sud catholique depuis 10 ans, avant d'être élu pour un premier mandat à la présidence provinciale de l'AEFO en 2016. Il se dit très heureux de la confiance que lui accordent les membres, et s'engage à poursuivre son travail pour améliorer les conditions de travail de ses membres afin d'assurer leur mieux-être.

« Je me sens privilégié de continuer à servir les 10 600 membres de l'AEFO », a déclaré le président réélu de l'AEFO, Rémi Sabourin. « Je compte bien continuer de mettre en pratique ce qui me tient à coeur en tant que syndicaliste convaincu. Avec un leadership positif, je vais continuer à écouter les membres de l'AEFO, et à mettre en lumière des questions importantes comme la pénurie du personnel enseignant, la violence dans les écoles, sans compter que je vais poursuivre mon travail auprès du ministère de l'Éducation pour limiter les initiatives, dans le but d'assurer le mieux-être des membres de l'AEFO, » a-t-il ajouté.

Les membres délégués ont également élu leur nouveau comité exécutif, qui entrera en fonction le 1er septembre 2018:

Rémi Sabourin, président réélu, de la région de Barrie

Gabrielle Lemieux, première vice-présidence, de la région de Sudbury

Nathalie Drolet, deuxième vice-présidence, de la région de North Bay

Anne Vinet-Roy, représentante de l'AEFO au bureau de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (FEO), de la région de Timmins

Yves Durocher, conseiller, de la région de Pain Court

Valentin Youmbi, conseiller, de la région de Brampton

L'AEFO compte environ 10 600 membres et représente les enseignantes et les enseignants des écoles élémentaires et secondaires de langue française de l'Ontario, tant catholiques que publiques, en plus du personnel professionnel et de soutien oeuvrant dans différents lieux de travail francophones.

SOURCE Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO)

Communiqué envoyé le 25 février 2018 à 12:26 et diffusé par :