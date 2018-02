Programme d'infrastructures Québec-Municipalités - Inauguration du nouveau centre communautaire de Saint-Simon-de-Rimouski







SAINT?SIMON?DE?RIMOUSKI, QC, le 25 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'avoir contribué à la conversion du chalet des loisirs de Saint-Simon-de-Rimouski en un centre communautaire multifonctionnel. Ce nouvel édifice permet de bonifier l'offre de services communautaires, de répondre aux attentes du milieu et de combler un besoin en matière d'espace dans un environnement sécuritaire pour la population.

Le ministre délégué aux Affaires maritimes, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, M. Jean D'Amour, et le maire de la Municipalité de Saint?Simon?de?Rimouski, M. Wilfrid Lepage, ont procédé aujourd'hui à l'inauguration du nouveau bâtiment. Le ministre a profité de l'occasion pour rappeler la contribution financière de près de 400 000 $ du gouvernement du Québec à la réalisation de ce projet. La Municipalité a complété le financement, pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant plus de 614 000 $.

Citations :

« Je suis fier de l'appui financier du gouvernement du Québec à la réalisation de ce projet. Grâce à ce soutien, la Municipalité de Saint?Simon?de?Rimouski dispose maintenant d'un lieu de rassemblement convivial, moderne, accessible et sécuritaire pour la tenue d'activités communautaires et récréatives, améliorant ainsi la qualité de vie de ses citoyens. »

Jean D'Amour, ministre délégué aux Affaires maritimes, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et député de Rivière-du-Loup-Témiscouata

« Le gouvernement du Québec investit dans toutes les régions pour assurer leur vitalité et leur développement. Il s'agit d'une priorité qui se traduit notamment par un soutien aux municipalités dans la concrétisation de leurs projets d'infrastructures publiques. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« Ce projet revitalisant et rassembleur n'aurait pu être possible sans la contribution de nos donateurs et la participation des gouvernements du Québec et du Canada. C'est une chance inouïe que de pouvoir mettre sur pied un projet de si grande ampleur pour notre municipalité. Le centre s'est refait une beauté et nous en sommes fiers! Nous sommes également en droit de croire que ce projet est une preuve que Saint?Simon?de?Rimouski veut s'inscrire dans l'esprit d'un développement durable pour notre collectivité. »

Wilfrid Lepage, maire de la Municipalité de Saint?Simon?de?Rimouski



Faits saillants :

Situé au coeur même de la Municipalité, l'ancien chalet des loisirs a fait l'objet d'une rénovation majeure pour rendre cet édifice conforme aux normes les plus strictes en termes d'énergie et de sécurité. Ces travaux ont permis, notamment, d'ajouter une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite, afin de faciliter l'accès du centre à tous. À l'intérieur, plusieurs espaces ont été aménagés, dont une salle communautaire pouvant accueillir jusqu'à 150 personnes et une cuisine répondant aux normes du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ). L'objectif premier était d'actualiser les installations communautaires de la Municipalité et de créer un lieu rassembleur et significatif pour sa population.

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) - volet Réfection et construction des infrastructures municipales (RECIM), qui permet aux municipalités de réaliser des projets de construction, de mise aux normes, de réhabilitation, de conversion ou de réfection d'infrastructures municipales propres à assurer la pérennité des services aux citoyens.

En vertu de ce programme, le coût maximal admissible du projet a été établi à 614 100 $. La contribution financière du gouvernement du Québec s'élève à 399 165 $.

Le Plan québécois des infrastructures 2017-2027 prévoit des investissements de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT). En ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, ce sont 15 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

