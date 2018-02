Mission en Grande-Bretagne, en Belgique et en Suisse - La ministre Lise Thériault s'enquerra des bonnes pratiques en matière de droit de la consommation







LONDRES, le 25 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation, Mme Lise Thériault, entreprend aujourd'hui une mission qui la mènera en Grande-Bretagne, en Belgique et en Suisse. Cette visite, qui se déroulera jusqu'au 4 mars prochain, vise à favoriser l'échange d'expériences et de bonnes pratiques en matière de droit de la consommation.

Mme Thériault compte notamment aborder les dispositions législatives adoptées ou à l'étude, les programmes de surveillance et les différentes initiatives mises en oeuvre par l'industrie ou les associations de consommateurs. Les discussions porteront également sur certains thèmes qui soulèvent des préoccupations communes, comme les normes en matière de revente de billets de spectacles.

Citation :

« Au Québec comme partout ailleurs, les organisations, les gouvernements, les entreprises et les associations de consommateurs doivent composer avec des défis similaires. Pour les relever, il s'avère utile de s'enquérir des bonnes pratiques et de mettre en commun le fruit de nos réflexions respectives. Profitant de l'expertise reconnue d'autres états, notre gouvernement pourra cibler les actions les plus porteuses dans le but de mieux défendre les droits des consommateurs et d'équilibrer les forces en présence dans le monde de la consommation. »

Lise Thériault, ministre responsable de Protection des consommateurs et de l'Habitation et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

À l'occasion de cette mission, la ministre Thériault sera reçue à Londres, Bruxelles , Genève, Lausanne et Berne.

, Genève, Lausanne et Berne. Elle prendra notamment part à des rencontres avec des organismes et des experts du domaine de la protection des consommateurs ainsi que divers acteurs de l'industrie sportive et culturelle concernés par les enjeux de la revente de billets de spectacles.

Des rencontres politiques sont également prévues entre la ministre et ses homologues, de même qu'avec des représentants de la Commission droits de la femme et égalité des genres du Parlement européen, de la Direction générale Justice et Consommateurs de la Commission européenne, ainsi que de la Division du commerce international des biens et services et des produits de base de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.

Source :

Clémence Beaulieu Gendron

Attachée de presse de la

ministre responsable de la Protection des consommateurs

et de l'Habitation

et ministre responsable de la région de Lanaudière

418 691-2030

SOURCE Office de la protection du consommateur

