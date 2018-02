Déclaration du premier ministre à l'occasion de la clôture des Jeux olympiques d'hiver de 2018







OTTAWA, le 25 févr. 2018 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la clôture des Jeux olympiques d'hiver de 2018 à PyeongChang, en Corée du Sud :

« Aujourd'hui, au moment où les Jeux olympiques d'hiver de 2018 tirent à leur fin à PyeongChang, nous célébrons les athlètes extraordinaires qui ont représenté le Canada lors des épreuves de cette année. Équipe Canada a atteint de nouveaux sommets cette année en remportant 29 médailles, notre record national.

« Au cours des deux dernières semaines, les athlètes canadiens nous ont remplis de fierté, nous ont gardé devant nos écrans jusqu'à tard la nuit et nous ont éblouis, une épreuve après l'autre. Avec votre puissance, votre rapidité, votre grâce et votre détermination, vous avez repoussé les limites dans chaque sport. Vous avez donné le meilleur de vous-mêmes, en nous montrant à quoi ressemble une vraie équipe.

« Les accomplissements de nos athlètes témoignent du travail acharné, des sacrifices et de la persévérance nécessaires pour se rendre jusqu'aux Jeux olympiques, et derrière chaque athlète se tiennent des entraîneurs, des familles, des amis et des communautés. Leur appui important au fil des ans a aidé nos athlètes canadiens à s'illustrer et à nous représenter avec fierté et passion sur la scène mondiale.

« Je salue également les athlètes de partout dans le monde pour leurs accomplissements remarquables, et je remercie sincèrement la Corée du Sud d'avoir organisé ces Jeux couronnés de succès. Nous attendons avec impatience l'ouverture prochaine des Jeux paralympiques d'hiver de 2018 à PyeongChang lors desquels le sport, les athlètes et leurs histoires nous uniront tous de nouveau.

« Au nom de tous les Canadiens, je félicite tous nos athlètes olympiques. Vous représentez le meilleur de la diversité et de la force du Canada, et vos accomplissements nous inspireront pour des générations à venir. Équipe Canada, vous faites notre fierté. »

