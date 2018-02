/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Inauguration du nouveau centre communautaire de Saint-Simon/







SAINT?SIMON, QC, le 23 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué aux Affaires maritimes, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, M. Jean D'Amour, au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, invite les représentants des médias à une conférence de presse en présence du maire de Saint?Simon, M. Wilfrid Lepage.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Dimanche 25 février 2018



Heure : 11 h



Lieu : Centre communautaire 366, Route 132 Saint-Simon

