Whitewater Brewing Company et la Légion royale canadienne lancent la Legion Lager en Colombie-Britannique







La vente de cette nouvelle bière artisanale appuiera les programmes pour vétérans

OTTAWA, le 24 févr. 2018 /CNW/ - Whitewater Brewing Company et la Légion royale canadienne annoncent la venue d'une nouvelle bière artisanale sur le marché de la Colombie-Britannique ce week-end, marquant ainsi la première incursion de cette bière dans l'Ouest canadien. La Legion Lager vendue dans la province est brassée localement à partir d'ingrédients locaux. On pourra se la procurer dans plusieurs filiales de la Légion et bientôt dans nombreux points de vente, y compris les bars, restaurants et magasins d'alcools à travers la province.

«?Il s'agit là d'une autre approche importante qui sert à appuyer le travail de la Légion royale canadienne?», a déclaré David Flannigan, le président national. «?Les recettes des ventes seront versées aux programmes offerts aux vétérans, tant à l'échelle nationale que chez les provinces et territoires.?»

En effet, cinq pour cent des ventes de la bière serviront aux programmes et campagnes de sensibilisation de la Légion dédiés à la santé mentale, à l'itinérance chez les vétérans et à la transition à la vie civile.

La Legion Lager a été introduite sur le marché ontarien en 2017. Depuis lors, elle a gagné en popularité et se trouve maintenant dans des points de vente de la LCBO et des épiceries partout dans la province.

«?Nous anticipions l'entrée sur le marché de la Colombie-Britannique depuis quelque temps et nous espérons que notre lager, facile à boire et au goût vif, connaîtra du succès ici aussi,?» a déclaré Chris Thompson, fondateur, Whitewater Brewing Company. «?Nous sommes fiers de notre création et de son apport envers l'aide à nos vétérans.?»

«?Plusieurs de nos filiales vendent de la bière dans leur bar, et elles ont désormais une nouvelle arrivée à offrir à leurs visiteurs?», a ajouté Flannigan.

Whitewater Brewing Company et la Légion royale canadienne ont l'intention d'introduire graduellement la Legion Lager à travers le pays dans les mois et années à venir.

À propos de Whitewater

En 2011, sur les rives de la rivière Outaouais, trois bons amis fondaient la Whitewater Brewing Company. Nous avons tous les trois connu diverses aventures qui nous ont amenés des rivières du Québec et de l'Ontario jusqu'aux ruisseaux alimentés des montagnes de la Colombie-Britannique, et des gorges profondes du Colorado jusqu'à la grande barrière de corail de l'Australie. Nous avons eu une révélation lors d'une expédition de rafting : Le Canada possède certains des meilleurs ingrédients naturels nécessaires à la fabrication d'une véritable bière artisanale, en plus d'être habité de gens fantastiques dignes d'une bière bien de chez eux, à partager entre amis. C'est alors que fut conçue la Whitewater Brewing Company. Mes amis, vous faites maintenant partie de cette histoire, et il est grand temps que notre bière et vous finissiez de la raconter.

Relations publiques / Requêtes médiatiques concernant la Whitewater Brewing Co. ou la Legion Lager: tristan@whitewaterbeer.ca / 613-889-3462

www.facebook.com/WhitewaterBrewingCompany

https://twitter.com/WhitewaterBrew

À propos de la Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est la plus importante organisation de soutien aux vétérans et de services communautaires au Canada. Nous sommes une organisation à but non lucratif dont la portée nationale s'étend à des filiales aux États-Unis, au Mexique et en Europe. Nos plus de 275?000 membres, dont plusieurs dévouent de nombreuses heures de bénévolat dans nos filiales, sont de fait notre force.

Relations publiques / Requêtes médiatiques : 613-591-3335 poste 241 ou PublicRelations@Legion.ca

Legion.ca

Facebook.com/CanadianLegion

Twitter.com/RoyalCdnLegion

Instagram.com/royalcanadianlegion

youtube.com/user/RCLDominionCommand

SOURCE Légion royale canadienne

Communiqué envoyé le 24 février 2018 à 20:13 et diffusé par :