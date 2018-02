Dehors Barrette! Plus de 1500 personnes dans les rues de Montréal pour réclamer la démission du ministre Barrette







MONTRÉAL, le 24 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Plus de 1500 personnes ont marché vers le bureau du premier ministre Philippe Couillard ce samedi afin d'exiger que Gaétan Barrette quitte ses fonctions de ministre de la Santé. Elles ont répondu à l'appel du médecin et député solidaire de Mercier, Amir Khadir.

« Si la Fédération des médecins spécialistes du Québec est aussi privilégiée, c'est parce que deux de ses anciens membres, Philippe Couillard et Gaétan Barrette, sont à la tête du Parti libéral du Québec. Si ces deux médecins veulent effacer la mauvaise odeur causée par cette situation, cette marche tombe à point. L'Assemblée nationale ne siège pas pendant deux semaines. Au retour, j'espère que M. Couillard aura compris le message et aura changé de ministre. Sinon, il démontrera qu'il n'y a plus rien à attendre de lui en termes de Santé », déclare-t-il.

Le député de Mercier rappelle que les médecins spécialistes gagnent plus de 450 000$ annuellement et que leur rémunération accapare à elle seule 20% du budget de la santé, en plus d'avoir augmenté de plus de 50% entre 2008 et 2016.

« Pendant que toute cette belle clique sabre le champagne, les infirmières, les ambulanciers, les préposé.es aux bénéficiaires, les travailleurs sociaux, tous ceux et toutes celles qui se tuent à la tâche pour offrir des services dignes de ce nom à la population, voient leurs conditions de travail se dégrader constamment. Le temps d'attente dans les urgences n'a pas diminué, on retrouve des insectes dans des salles d'opération, les lits débordent et les urgences ferment à 16h. Ça n'a aucun sens », s'indigne M. Khadir.

Pour le député de Gouin et porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, la marche d'aujourd'hui est déterminante.

« Dans la dernière semaine seulement, plus de 50 000 personnes ont signé notre pétition demandant à Philippe Couillard de démettre le ministre Barrette de ses fonctions. Cet après-midi, des gens de tous horizons ont dépassé les bannières partisanes pour s'unir derrière un message clair : il faut mettre fin au règne Barrette en Santé. Ça a trop duré! », termine le député de Gouin.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Communiqué envoyé le 24 février 2018 à 15:44 et diffusé par :