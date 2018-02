/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Whitewater Brewing Company lance la Legion Lager en Colombie-Britannique/







La brasserie établie effectue une première incursion dans l'ouest du Canada.

OTTAWA, le 22 févr. 2018 /CNW/ - La Legion Lager, brassée par Whitewater Brewing Company, sera officiellement lancée lors d'un événement spécial qui aura lieu ce weekend en Colombie-Britannique

Quoi : lancement de la Legion Lager, dans le cadre d'une soirée de divertissement comprenant une dégustation d'échantillons de bières, de la musique en direct, des hors-d'oeuvre, des tirages et des cadeaux.



Quand : samedi 24 février 2018 - de 15 h à 22 h



Où : filiale no 83 (Burnaby) de Légion Royale Canadienne, 5289 Grimmer St., Burnaby, Colombie-Britannique





Qui : anciens combattants, partenaires communautaires, représentants de la Whitewater Brewing Company, et membres de la Légion Royale Canadienne



Un montant équivalent à cinq pour cent des ventes de la Legion Lager sera versé aux programmes de soutien aux anciens combattants de la Légion Royale Canadienne. La bière vendue en Colombie-Britannique sera brassée dans la province.

Whitewater Brewing Company

Whitewater Brewing Company a été fondée en 2011 par trois bons amis sur les berges de la majestueuse rivière des Outaouais. Nous avons tous trois connu de nombreuses aventures qui nous ont conduits des rivières incroyables de l'Ontario et du Québec aux ruisseaux venant des montagnes de la Colombie-Britannique, des canyons profonds du fleuve Colorado à la Grande barrière de corail de l'Australie. Nous avons connu une épiphanie lors de nos excursions de rafting : le Canada regorgeait déjà de certains des meilleurs ingrédients naturels nécessaires à la création d'authentiques bières artisanales, et de gens extraordinaires méritant une bière locale à partager entre amis. La brasserie Whitewater Brewing Company est née. Mon ami, vous faites maintenant partie de notre histoire. Le moment est venu pour vous et votre bière de raconter la suite.

À propos de La Légion royale canadienne

Fondée en 1925, la Légion est la plus grande organisation de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d'une portée nationale, la Légion comporte aussi des filiales aux États-Unis, en Europe et au Mexique. Comptant plus de 275 000 membres, dont plusieurs contribuent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale, la force de la Légion est dans le nombre.

