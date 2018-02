/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Négociations de l'unité fonction publique - Le SPGQ s'invite au déjeuner-causerie du ministre Gaétan Barrette/







MONTRÉAL, le 23 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Les membres du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) se feront voir et entendre le 26 février prochain à Montréal lors du déjeuner-causerie du ministre de la Santé, M. Gaétan Barrette.

Les 17 000 membres de l'unité fonction publique que représente le syndicat sont sans convention collective depuis mars 2015. C'est justement pour rappeler au gouvernement l'importance de reconnaître l'expertise des professionnelles et professionnels de l'État que le SPGQ organise cette manifestation.

Lieu : Club Mont-Royal

1175, rue Sherbrooke Ouest, Montréal



Horaire : 26 février 2018, dès 7 h 00

À propos du SPGQ

Le SPGQ est le plus grand syndicat de personnel professionnel du Québec. Créé en 1968, il représente environ 24 400 experts, dont près de 17 130 dans la fonction publique, 4 660 à Revenu Québec et 2 610 en santé, en enseignement supérieur et dans les sociétés d'État.

