Programme de soutien aux stratégies de développement touristique - Tourisme hivernal - Le gouvernement du Québec accorde plus de 324 000 $ au Club Lac Sainte-Marie pour bonifier le tourisme hivernal dans la région de l'Outaouais







LAC-SAINTE-MARIE, QC, le 24 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'attribuer une aide financière de plus de 324 000 $ au Club Lac Sainte-Marie pour l'appuyer dans la réalisation de son projet d'amélioration du système d'enneigement à la station de ski Mont Sainte-Marie.

C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui la députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mme Stéphanie Vallée, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, et le directeur des événements d'affaires et développement chez Tourisme Outaouais, M. André Groulx.

Le projet vise d'abord à augmenter et à améliorer l'enneigement de la station de ski Mont Sainte-Marie afin de prolonger sa période d'activité; il vise également à mettre en place un centre d'entraînement élite en ski alpin incluant un plateau d'entraînement pour le slalom, le slalom géant et le super géant.

Une aide financière de 249 000 $ provient du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique, volet 1 ? Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme hivernal du ministère du Tourisme. À cela s'ajoute une somme de 75 000 $, versée dans le cadre de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT), en collaboration avec Tourisme Outaouais.

Citations :

« Le Québec se démarque, notamment, grâce à son offre authentique hivernale. Il est donc important de la mettre en valeur auprès de nos clientèles, et le projet annoncé aujourd'hui représente un pas de plus dans cette direction. Avec des installations plus performantes, qui permettront de prolonger la saison, la station de ski attirera davantage de visiteurs, ce qui se traduira par une augmentation des retombées touristiques dans la région. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« De par sa proximité avec l'Ontario et son pouvoir d'attraction attribuable à ses attraits naturels d'exception, l'Outaouais a des avantages certains pour attirer des touristes de toutes provenances. Son potentiel touristique est immense, et le projet annoncé aujourd'hui permettra de rehausser l'offre touristique de la région. Je salue les promoteurs, qui, grâce à leurs efforts concertés, contribuent à faire du Québec une destination hivernale qui se distingue de la concurrence. »

Stéphanie Vallée, députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Nous nous réjouissons de cet investissement au Club Lac Sainte-Marie, auquel s'ajoute une somme de 75 000 $ octroyée par l'entremise du Programme de développement touristique de l'Outaouais (PDTO) / Entente de partenariat régional en tourisme de la région touristique de l'Outaouais (EPRT). Le PDTO/EPRT est un fonds conjoint entre le ministère du Tourisme et Tourisme Outaouais. Ces sommes permettront d'améliorer le système d'enneigement et de créer ainsi un environnement favorable au développement de l'offre de la destination hivernale de haut calibre dans l'un des pôles touristiques en émergence identifié au plan stratégique de Tourisme Outaouais. »

Geneviève Dumas, présidente du conseil d'administration de Tourisme Outaouais

Faits saillants :

Le Club Lac Sainte-Marie a pour objectif d'offrir des activités sociales, sportives et éducatives à ses membres dans la communauté de Lac-Sainte-Marie . Travaillant en étroite collaboration avec la station de ski Mont Sainte-Marie , il s'est démarqué dans deux domaines, soit le ski alpin de compétition et le vélo de montagne.

. Travaillant en étroite collaboration avec la station de ski Mont , il s'est démarqué dans deux domaines, soit le ski alpin de compétition et le vélo de montagne. La Stratégie de mise en valeur du tourisme hivernal vise à faire du Québec l'une des principales destinations touristiques hivernales en misant sur le développement d'une offre variée d'activités permettant aux visiteurs de vivre une expérience totale de l'hiver.

Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale qui contribueront à l'atteinte des cibles de performance touristique du Plan de développement de l'industrie touristique 2012-2020 et de son plan d'action 2016-2020. Elles visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie entre tous les partenaires régionaux.

L'investissement du gouvernement du Québec permettra, entre autres, de stimuler la création d'emplois, l'augmentation de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques dans la région.

Lien connexe :

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

