AMPLEXOR, sponsor platine et présentateur au XTM LIVE d'Amsterdam







LISBONNE, Portugal, 24 février 2018 /PRNewswire/ -- AMPLEXOR, fournisseur-leader de solutions linguistiques et de contenu internationales, est un sponsor platine du XTM LIVE : Le « Translation Technology Power Summit » (sommet de la puissance technologique en matière de traduction) aura lieu les 1er et 2 mars à Amsterdam. AMPLEXOR fera une présentation le 1er mars.

XTM LIVE Europe s'appuie sur le succès engendré par le XTM LIVE organisé par SONY en mai 2017. Cet événement de deux jours offre l'opportunité de se connecter avec des spécialistes de la localisation d'entreprises internationales, d'apprendre les meilleures pratiques et de partager des informations précieuses sur les dernières avancées en matière de technologie de traduction.

Andreas Ljungström, architecte de solutions internationales chez AMPLEXOR, présentera « Mastering In-Country Review - From Sticky Notes and Email Overload to a Lean Online Process » (la maîtrise de la révision locale dans le pays : passage des papillons adhésifs et de la surcharge de courriels à un processus en ligne allégé). Cet exposé interactif se concentre sur les choses à faire et à ne pas faire lors de la révision locale dans le pays et sur la manière de transformer une révision obsolète et maladroite dans un pays en un processus de révision plus efficace et plus rentable. Les participants peuvent s'attendre à en apprendre davantage sur les difficultés spécifiques vécues par les reviseurs locaux du pays, la manière de mettre en oeuvre des processus de traduction et de révision allégés en ligne et sur la façon d'éliminer les tâches fastidieuses et hors ligne et le traitement des données couteux en temps.

Ljungström, qui a commenté sa future présentation lors du prochain événement XTM LIVE, a déclaré : « Beaucoup de sociétés luttent non seulement avec le contenu source, mais également pour s'assurer que le contenu de la langue cible est précis et arrive sur le marché plus rapidement. Les prestataires de services linguistiques se retrouvent confrontés à des conflits de qualité, effectuent les mêmes corrections à plusieurs reprises ou il arrive même simplement qu'ils doivent retrouver des fichiers parmi des traces documentaires interminables. Il n'est pas nécessaire que cela se passe comme ça. Il existe des moyens simples d'améliorer le processus de traduction/révision grâce à l'automatisation, aux outils basés sur le Web et aux flux de travail intelligents évitant ainsi aux parties prenantes des tâches fastidieuses et menues tout en économisant du temps et de l'argent ».

En apprendre davantage sur AMPLEXOR à XTM LIVE : « Mastering In-Country Review ? From Sticky Notes and Email Overload to a Lean Online Process », le1er mars à 15 h 25 (heure de l'Europe centrale)

À propos d'AMPLEXOR

AMPLEXOR, dont le siège social est au LUXEMBOURG, est un fournisseur-leader sur le marché des solutions numériques proposant des solutions globales de gestion de contenu, d'expérience numérique et de conformité. AMPLEXOR, qui est en croissance constante depuis sa création en 1987 et est présent aujourd'hui dans plus de 23 pays, aide ses clients à mettre en place des processus plus efficaces, à accroître leurs revenus, à réduire les délais de commercialisation et à garantir un haut niveau de qualité et de conformité dans des secteurs clés tels que les sciences de la vie, la fabrication, l'énergie et l'environnement, le secteur public et la défense, l'aérospatiale et le transport. Destinées à soutenir les processus industriels de base, les solutions clé en main d'AMPLEXOR intègrent des technologies logicielles, des services de conseil, d'intégration de systèmes, de gestion de contenu et des services linguistiques. Pour plus d'informations, visiter : www.AMPLEXOR.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/553375/AMPLEXOR__Logo.jpg

