Déclaration de la ministre Duncan sur l'annonce du porte-drapeau du Canada à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques d'hiver de PyeongChang 2018

PYEONGCHANG, Corée du Sud, le 24 févr. 2018 /CNW/ - Au nom du gouvernement du Canada et de tous les Canadiens, je félicite chaleureusement Kim Boutin, nommée porte-drapeau du Canada à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques d'hiver de PyeongChang 2018. Cette annonce a été faite par le Comité olympique canadien à PyeongChang, en Corée du Sud.

La performance de Kim en patinage de vitesse sur courte piste lui a permis de remporter trois médailles, une médaille d'argent et deux médailles de bronze, et a inspiré les Canadiens de partout au pays. Faisant preuve d'un talent et d'un dynamisme exceptionnels, elle démontre les véritables capacités athlétiques canadiennes et j'ai hâte de l'encourager alors qu'elle sera à la tête d'Équipe Canada lorsqu'elle entrera dans le stade olympique de PyeongChang.

Notre Équipe olympique canadienne a eu un parcours fascinant à ce jour et je suis honorée d'avoir été témoin de plusieurs de leurs performances incroyables, incluant la plus grande récolte de médailles à des Jeux d'hiver.

Notre gouvernement reconnaît que nos athlètes sont une énorme source de fierté pour les Canadiens et servent d'excellents modèles pour nous tous, en particulier nos jeunes.

Nous avons maintenu un financement record du système sportif canadien - y compris notre soutien au Comité olympique canadien, aux organismes nationaux de sports d'hiver et à À nous le podium - afin que nos athlètes atteignent le podium à toutes les occasions possibles.

Joignez-vous à moi pour encourager notre Équipe olympique canadienne au cours de ces dernières journées de compétition et continuez à montrer votre #FaceGagnante. Ce mouvement social qui se veut rassembleur fera en sorte que le Canada gardera de merveilleux souvenirs de notre enthousiasme en tant que nation, athlètes et partisans. Allez, Canada!

