/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce d'une aide financière importante pour le développement du tourisme hivernal dans la région de l'Outaouais/

La députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mme Stéphanie Vallée, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, invite les...

La rencontre hivernale de la National Governors Association (NGA), à laquelle assiste plus d'une quarantaine de gouverneurs et de chefs de gouvernement, a présentement lieu à Washington D.C. Le premier ministre du Québec a profité de cette occasion...