/R E P R I S E -- Avis aux médias - Dehors Barrette! Une grande marche à Montréal réclame la démission du ministre Barrette/







MONTRÉAL, le 23 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Les représentantes et les représentants des médias sont priés de noter que le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, et le député de Mercier, Amir Khadir, participeront à une marche appelée par M. Khadir pour réclamer la démission de Gaétan Barrette à Montréal aujourd'hui dès 15h00. Elle donne suite à une pétition signée par plus de 50 000 personnes.

M. Khadir, M. Nadeau-Dubois et d'autres intervenant-e-s du milieu de la santé prendront la parole et seront également disponibles pour des entrevues sur place et par téléphone. Une mêlée de presse aura lieu à 15h05.

HORAIRE :





15h00 Heure de rendez-vous

Lieu : Place Émilie-Gamelin

1500, rue Berri, Montréal



15h05 Mêlée de presse d'Amir Khadir et Gabriel Nadeau-Dubois

Lieu: Maisonneuve/Berri



15h15 Prise de parole d'Amir Khadir, député de Mercier

Prise de parole de Nathalie Stake-Doucet, infirmière clinicienne

Lieu: Maisonneuve/Berri



15h25 Départ de la marche



16h15-30 Arrivée devant les bureaux du premier ministre et dépôt de la pétition

Lieu: McGill College/Sherbrooke



16h15-30 Autres prises de parole

Prise de parole de Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire

Lieu: McGill College/Sherbrooke



16h45 Fin de la marche

Cet horaire est sujet à changement

