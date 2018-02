La ministre Joly annonce des nominations aux conseils de deux musées nationaux







Les membres des conseils d'administration de ces musées appuieront le rayonnement du patrimoine canadien

GATINEAU, QC, le 23 févr. 2018 /CNW/ - L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé aujourd'hui la nomination de 11 membres à temps partiel aux conseils d'administration du Musée canadien de la nature et du Musée des sciences et de la technologie du Canada. Ces 6 femmes et 5 hommes, issus de secteurs comme les finances, l'éducation et le tourisme, sont le reflet de la diversité canadienne et de la parité entre les sexes.

Musée canadien de la nature

- Nadine Girault (Québec), mandat de quatre ans en vigueur le 1er mars 2018

Cette ancienne haute dirigeante du secteur bancaire est membre du conseil d'administration d'Investissement Québec et a siégé au conseil d'administration du Fonds de solidarité FTQ.

- Linda Nowlan (Colombie-Britannique), mandat de trois ans en vigueur le 25 juin 2018

Cette avocate et ancienne diplomate pour le Foreign and Commonwealth Office du Royaume-Uni siège au conseil d'administration d'un des comités du Conseil du bassin du Fraser.

- Christian Robin (Manitoba), mandat de trois ans en vigueur le 25 juin 2018

Ce président du conseil des musées de Winnipeg depuis 2014 est membre du groupe de travail sur le patrimoine, la culture et les arts du maire de Winnipeg.

- Judith Pereira (Ontario), mandat de trois ans en vigueur le 25 juin 2018

Cette rédactrice en chef du magazine Report on Business du Globe and Mail est médaillée d'or des Prix du magazine canadien et membre de la Fondation des prix pour les médias canadiens.

- Ronald Calderoni (Québec), renouvellement de mandat de quatre ans en vigueur immédiatement

Ce membre du conseil d'administration du Musée canadien de la nature, depuis 2012, et ancien président de Deloitte LLP, Canada a jadis été membre et président de la Fondation des comptables professionnels agréés du Québec.

- Susan Jane Knott (Colombie-Britannique), renouvellement de mandat de deux ans en vigueur le 10 avril 2018

Membre du conseil d'administration du Musée canadien de la nature depuis 2014, madame Knott siège également aux conseils d'administration du Royal BC Museum (à titre de présidente) et de la Vancouver Public Library Foundation.

Musée des sciences et de la technologie du Canada

- A. Christian Idicula (Alberta), mandat de quatre ans en vigueur le 1er mars 2018

Cet ancien président du projet Aurora pour le TELUS World of Science d'Edmonton est président du chapitre des diplômés d'Edmonton pour le Schulich School of Business.

- Michael A. Geist (Ontario), mandat de quatre ans en vigueur le 1er mars 2018

Ce professeur titulaire de common law a reçu en 2016 le Prix du savoir en libre accès de la Bibliothèque de l'Université d'Ottawa.

- Paul D. Johnston (Ontario), mandat de quatre ans en vigueur le 1er juin 2018

Ce membre du conseil d'administration du Refined Manufacturing Acceleration Process Network depuis 2014 a déjà siégé à l'un des comités consultatifs pour l'Agence spatiale canadienne.

- Heather Kennedy (Alberta), mandat de trois ans en vigueur le 13 juin 2018

Cette ingénieure chevronnée est membre de l'Administration aéroportuaire de Calgary. Elle siège également à différents comités de l'Université Athabasca.

- Virginia McLaughlin (Ontario), renouvellement de mandat pour 2 ans en vigueur immédiatement

Madame McLaughlin siège depuis plusieurs années au conseil d'administration de la Société des Musées des sciences et de la technologie du Canada, notamment comme ancienne présidente du comité de gouvernance.

Ces nominations sont le fruit d'un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite en place au gouvernement du Canada.

Les musées nationaux sont des organismes indépendants qui font partie du portefeuille du Patrimoine canadien.

Citations

« Les musées nationaux du Canada jouent un rôle essentiel dans la préservation de notre patrimoine. En plus de favoriser l'innovation et une meilleure compréhension des Canadiens de tous les âges et horizons, ils accroissent notre sentiment de fierté. Je suis convaincue que la vaste gamme de compétences de ces membres des conseils d'administration, leurs points de vue uniques et leur dévouement apporteront un leadership dynamique à nos musées nationaux. »

? L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Les membres des conseils d'administration des musées nationaux sont nommés par la ministre avec l'approbation du gouverneur en conseil.

En 2016, le gouvernement du Canada a adopté une nouvelle approche pour les nominations par la gouverneure en conseil. Cette approche respecte le principe de parité hommes-femmes et s'appuie sur un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Elle se traduit par la recommandation de candidats remarquablement compétents qui reflètent réellement la diversité canadienne.

La nouvelle approche requiert qu'un processus de sélection soit lancé pour les postes à temps plein et à temps partiel.

Au fur et à mesure qu'elles sont offertes, toutes les possibilités de nomination au sein des 18 organismes du portefeuille du Patrimoine canadien sont affichées sur le site des nominations par le gouverneur en conseil. Les parties intéressées peuvent postuler en ligne.

Les musées nationaux sont assujettis à la Loi sur les musées sanctionnée en 1990.

