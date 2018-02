Le Conseil national des aînés annonce la nomination d'une nouvelle présidente et de quatre nouveaux membres - Le gouvernement du Canada a à coeur le bien-être et la qualité de vie des aînés







GATINEAU, QC, le 23 févr. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean?Yves Duclos, et la ministre de la Santé, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ont annoncé la nomination d'une nouvelle présidente et de quatre nouveaux membres au Conseil national des aînés. Le Conseil national des aînés mobilise les aînés, les intervenants et les spécialistes afin de conseiller le gouvernement du Canada sur des questions liées à la santé, au bien?être et à la qualité de vie des aînés.

Mme Suzanne Dupuis?Blanchard a été nommée à la présidence du Conseil national des aînés pour un mandat de trois ans. Elle est détentrice de la Chaire de recherche en santé du Consortium national de formation en santé - Université de Moncton sur le vieillissement des populations.

Les nouveaux membres suivants ont été nommés pour des mandats de trois ans par le gouverneur en conseil, sur la recommandation des ministres Duclos et Petitpas Taylor :

Alison A. Leaney - Coordonnatrice provinciale de l'action communautaire envers les adultes vulnérables au Public Guardian and Trustee of British Columbia et présidente de la communauté de pratique oeuvrant auprès des aînés de la British Columbia Association of Social Workers.

- Coordonnatrice provinciale de l'action communautaire envers les adultes vulnérables au Public Guardian and Trustee of et présidente de la communauté de pratique oeuvrant auprès des aînés de la British Columbia Association of Social Workers. James Hamilton - M. Hamilton a exercé un leadership et des fonctions de conseiller auprès de gouvernements, des aînés et d'organisations non gouvernementales au Manitoba , au Canada et à l'étranger sur des questions complexes liées au vieillissement.

- M. Hamilton a exercé un leadership et des fonctions de conseiller auprès de gouvernements, des aînés et d'organisations non gouvernementales au , au et à l'étranger sur des questions complexes liées au vieillissement. Gary Peter Gould - M. Gould est membre de la Première Nation malécite. Il possède plus de 40 ans d'expérience de travail pour le compte des Autochtones hors réserve du Nouveau?Brunswick et du Canada , et de la représentation de ceux?ci.

- M. Gould est membre de la Première Nation malécite. Il possède plus de 40 ans d'expérience de travail pour le compte des Autochtones hors réserve du Nouveau?Brunswick et du , et de la représentation de ceux?ci. Parminder Raina - Professeur du département des méthodes, des données et de l'impact de la recherche en santé de l'Université McMaster et se spécialise dans l'épidémiologie du vieillissement.

Citations



« Je suis très heureux d'annoncer la nomination de quatre nouveaux membres au Conseil national des aînés et de Suzanne Dupuis?Blanchard à la présidence. Ils apportent tout un bagage d'expertise et de connaissances au Conseil en ce qui a trait au bien?être et à la qualité de vie des aînés. »

- L'honorable Jean?Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Je suis heureuse d'accueillir nos nouveaux membres et la nouvelle présidente au Conseil national des aînés. Leur vaste connaissance et leur expérience approfondie de la défense des droits des aînés constituent un atout pour le Conseil, qui continue de soutenir notre engagement en faveur de la santé des aînés du Canada. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé

Les faits en bref

Les aînés constituent le segment démographique qui croît le plus rapidement au Canada . D'ici 2031, le nombre d'aînés atteindra près de 9 millions de personnes, soit près d'un quart de la population canadienne.

. D'ici 2031, le nombre d'aînés atteindra près de 9 millions de personnes, soit près d'un quart de la population canadienne. Le Conseil national des aînés fournit des conseils au gouvernement du Canada sur des questions touchant la santé, le bien-être et la qualité de vie des aînés, y compris les possibilités et les défis que présente l'accroissement rapide d'une population vieillissante de plus en plus diversifiée.

national des aînés fournit des conseils au gouvernement du sur des questions touchant la santé, le bien-être et la qualité de vie des aînés, y compris les possibilités et les défis que présente l'accroissement rapide d'une population vieillissante de plus en plus diversifiée. Depuis 2007, le Conseil a réalisé des travaux sur l'isolement social des aînés, la participation des travailleurs âgés au marché du travail, le bénévolat chez les aînés, la situation des aînés ayant un faible revenu et les mauvais traitements envers les aînés.

Produits connexes

Document d'information : Conseil national des aînés

Liens connexes

Conseil national des aînés

Membres du Conseil national des gouverneurs

Nominations par le gouverneur en conseil

Suivez?nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 23 février 2018 à 19:18 et diffusé par :