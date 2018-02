Invitation aux médias - Annonce importante pour la préservation de milieux naturels dans la région de Bromont







QUÉBEC, le 23 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Lucie Charlebois, au nom de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Mme Isabelle Melançon, et au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, invite les représentants des médias à une conférence de presse où elle procédera à une annonce concernant le soutien financier octroyé par le gouvernement du Québec pour la préservation de milieux naturels de grande valeur dans la région de Bromont.

Date : Le 25 février 2018



Heure : 13 h 30



Lieu : Hôtel de ville de Bromont

Salle du Conseil

88, boulevard de Bromont

Bromont (Québec) J2L 1A1

SOURCES : Anne-Hélène Couturier

Attachée de presse

Cabinet de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Tél. : 418 521-3911 Patrick Soucy

Attaché de presse

Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

Tél. : 418 528-8063 Alexandra Régis

Attachée de presse

Cabinet de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie

Tél. : 418 266-7181 INFORMATION : Relations médias

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

