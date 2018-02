Le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, félicite Marlene Poitras, la Chef régionale de l'APN de l'Alberta nouvellement élue







OTTAWA, le 23 févr. 2018 /CNW/ - Le Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, a présenté aujourd'hui ses félicitations à Marlene Poitras, la nouvelle Chef régionale de l'APN de l'Alberta, élue dans la Première Nation d'Enochle 22 février 2018.

« Je félicite Marlene Poitras, la Chef régionale de l'APN de l'Alberta, au nom de notre Comité exécutif national, a déclaré le Chef national de l'APN, Perry Bellegarde. Je suis impatient de travailler avec la Chef régionale Poitras, qui est une ardente défenseure des droits et des droits issus des traités des Premières Nations. Marlene Poitras a travaillé durant la majeure partie de sa carrière avec les Premières Nations et la communauté autochtone élargie au Canada et à l'échelle internationale. Nous sommes impatients de pouvoir compter sur sa contribution en tant que membre du Comité exécutif national de l'APN. »

Elle est membre de la Première Nation crie Mikisew sur le territoire visé par le Traité 8. Elle a été récemment nommée de nouveau au sein du Conseil des femmes des Premières Nations sur la sécurité économique, un groupe consultatif oeuvrant auprès du gouvernement de l'Alberta. Elle est aussi lauréate du 2015 Alberta Aboriginal Role Model Humanitarian Award.

L'APN est l'organisme national qui représente les citoyens des Premières Nations du Canada. Suivez l'APN sur Twitter @AFN_Updates

