Scania évalue favorablement le système RTLS de H&D Wireless pour le positionnement en intérieur testé dans son SmartFactory Lab







STOCKHOLM, February 23, 2018

H&D Wireless, le fournisseur suédois de solutions de plateformes Cloud pour l'IDO et le RTLS (système de localisation en temps réel), récemment coté sur le Nasdaq First North, a fait l'objet d'une évaluation et d'une approbation dans le cadre d'un projet mené avec une autre entreprise industrielle suédoise. Le fabricant de camions Scania a évalué le GEPS, le système de positionnement en intérieur de H&D Wireless, dans son « SmartFactory Lab » (laboratoire d'usine intelligente) situé à Södertälje, comté de Stockholm, dans le but d'obtenir une meilleure vue d'ensemble des processus et des objets pendant toute la production.

Après avoir effectué plusieurs démonstrations et présentations avec succès au cours des derniers mois, H&D Wireless (HDW) se voit maintenant conviée à faire un devis de ses services dans le cadre d'un projet pilote développé dans les usines Scania. Dès juin 2017, HDW a été choisie comme fournisseur de systèmes de positionnement en intérieur, RTLS, pour « l'usine à concepts » de Scania à Södertälje, baptisée « SmartFactory Lab ». Le système numérise et visualise les processus physiques et il identifie les goulots d'étranglement de la production, les flux de production irréguliers et les interruptions imprévues des machines parmi les différentes manipulations du matériel.

« Nous sommes heureux d'avoir franchi, après 6 mois d'évaluation au sein de Smartfactory Lab, une étape très importante avec l'un des plus grands constructeurs de camions au monde, c'est-à-dire d'être invités à présenter une offre dans le cadre d'un projet pilote chez Scania. Nous savons que notre solution GEPS for industry (Griffin Enterprise Positioning Services) crée de la valeur ajoutée. Les entreprises industrielles qui mettent en oeuvre les solutions RTLS peuvent s'attendre à une amélioration de 20 à 40 % de l'utilisation de leurs équipements et à un retour sur investissement en l'espace de 6 à 12 mois. Cela est également le cas pour l'industrie automobile », déclare Pär Bergsten, PDG et fondateur de H&D Wireless AB.

« Chez Scania Smart Factory Lab, nous évaluons les nouvelles technologies et solutions pour voir ce que les autres peuvent faire. Par ailleurs, nous expérimentons les technologies de la manière la plus concrète possible, quelle que soit la production en cours », explique Lars Hanson, directeur de projet pour SmartFactory Lab chez Scania. SmartFactory Lab est le nouvel élément essentiel d'un processus structuré visant à intégrer de nouvelles technologies dans les usines mondiales de Scania, notamment dans les usines de la société soeur, MAN.

Lancé au printemps 2017, le système GEPS for Industry a encore renforcé la position de l'entreprise suédoise H&D Wireless sur le marché en plein essor des solutions IdO destinées à l'industrie, et désormais également sur celui du suivi sans fil en temps réel (RTLS).

Le système de H&D Wireless prend en charge de nombreuses technologies sans fil telles que UWB, BLE, RFID, GPS, NB-IoT, LTE et Wi-Fi. Lorsque celles-ci sont combinées avec les protocoles de sécurité, l'analyse des données et l'intelligence artificielle, elles peuvent tout suivre, des chariots élévateurs à fourche aux matériaux, en passant par les personnes, les produits et les processus de travail.

Le marché des usines intelligentes et de l'IdO industriel est en plein essor et devrait s'élever à plus de 225 milliards $ à l'horizon 2022 (selon le cabinet Markets and Markets Research).

H&D Wireless AB est tenue de divulguer les présentes informations en vertu du règlement de l'Union européenne sur les abus de marché. Les informations ont été fournies, par l'intermédiaire de la personne de contact ci-dessus, pour être publiées à 8 h 30, heure d'Europe centrale, le 23 février 2018.

À propos de H&D Wireless :

H&D Wireless est un fournisseur suédois de systèmes Cloud et de plateformes pour l'Internet des objets. Sa plateforme Cloud IdO Griffin est une solution pour les systèmes de bout en bout contenant des modules sans fil de premier plan, des services Cloud avec un outil d'analyse et des applications d'intelligence artificielle visualisées à l'aide de smartphones, pour les entreprises et les foyers intelligents. Depuis 2016, l'entreprise propose Griffin Enterprise Positioning Service (GEPS tm) en tant que service Cloud pour le positionnement en intérieur des objets physiques. Ce service permet d'opérer la transformation numérique des processus commerciaux, ce qui donne une meilleure flexibilité, une meilleure efficacité et une rentabilité plus importante. H&D Wireless a été fondée en 2009 et fait partie des entreprises du secteur de l'IdO les plus primées et à la croissance la plus rapide de Suède, avec plus de 1 100 000 produits sans fil expédiés à ce jour pour des solutions IdO et M2M (machines à machines) dans le monde entier. Les actions de H&D Wireless sont cotées sur le Nasdaq First North à Stockholm depuis décembre 2017. Les capitaux injectés en 2016 et 2017, qui représentent près de 70 millions de couronnes suédoises, ont permis à l'entreprise d'investir dans la recherche et le développement de solutions destinées à la numérisation de l'industrie, généralement appelée Industrie 4.0 et « usine intelligente ». FNCA Sweden AB est nommée conseillère certifiée pour l'entreprise.

À propos de Scania :

Scania est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de transport. Aux côtés de nos partenaires et de nos clients, nous négocions la transition vers un système de transport durable. En 2016, nous avons livré 73 100 camions, 8 300 autobus et 7 800 moteurs à usage industriel ou marin à nos clients. Notre chiffre d'affaires s'est élevé à près de 104 milliards de couronnes suédoises, dont environ 20 pour cent dans le domaine des services. Fondée en 1891, Scania est aujourd'hui présente dans plus de 100 pays et emploie quelque 46 000 personnes. La recherche et le développement se font en très grande majorité en Suède, avec des antennes au Brésil et en Inde. La production s'effectue en Europe, en Amérique latine et en Asie, mais il y a aussi des centres de production régionaux en Afrique, Asie et Eurasie. Scania fait partie de Volkswagen Truck & Bus GmbH. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.scania.com

