La ministre Joly dévoile le financement accordé dans le cadre des célébrations du Mois de l'histoire des Noirs







Le gouvernement du Canada a affecté plus de 390 000 dollars à des organismes de toutes les régions du pays dans le cadre des célébrations du Mois de l'histoire des Noirs

TORONTO, le 23 févr. 2018 /CNW/ - Dans le cadre de son voyage à Toronto, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien et ministre responsable du Multiculturalisme, a annoncé que plus de 390 000 dollars ont été accordés, par l'entremise du programme Inter-Action, à différents organismes canadiens, dans le cadre du Mois de l'histoire des Noirs. Ce financement leur a permis de présenter, dans toutes les régions du pays, des activités et projets visant à souligner le Mois de l'histoire des Noirs.

La ministre a ensuite pris part à quelques-uns de ces projets. Elle a notamment visité l'exposition Nous sommes ici, d'ici : L'art contemporain des Noirs canadiens au Musée royal de l'Ontario. Après quoi, elle a rencontré des intervenants et des membres des communautés noires de la région métropolitaine de Toronto.

Cette année, le Mois de l'histoire des Noirs a pour thème « Femmes noires canadiennes : des histoires de force, de courage et de vision ». En plus de ce financement, la ministre Joly a pris le temps de réaffirmer l'engagement du gouvernement du Canada à participer à la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine.

Citation

« Notre gouvernement est heureux d'appuyer la tenue d'activités permettant aux Canadiens de célébrer le Mois de l'histoire des Noirs. Ces célébrations nous rappellent que l'inclusion et la diversité sont au coeur de notre société. De plus, notre participation à la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine est d'une importance capitale pour le Canada. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien et ministre responsable du Multiculturalisme

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada a octroyé plus de 390 000 dollars à des organismes du pays, dans le cadre du Mois de l'histoire des Noirs.

Le Mois de l'histoire des Noirs de 2018 a pour thème « Femmes noires canadiennes : des histoires de force, de courage et de vision ».

Cette somme a été versée par l'entremise du programme Inter-Action de Patrimoine canadien

Le programme Inter-Action favorise l'intégration socioéconomique des personnes et des communautés et les aide à contribuer à la création d'une société intégrée et soudée.

Liens connexes

Inter-Action : programme de financement du multiculturalisme

SOURCE Patrimoine canadien

Communiqué envoyé le 23 février 2018 à 17:56 et diffusé par :