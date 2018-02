/C O R R E C T I O N de la source -- Sun Life Global Investments (Canada) Inc./







Dans le communiqué de presse intitulé Placements mondiaux Sun Life et Fonds Excel annoncent des réductions de frais et célèbrent le rendement hors pair du Fonds Inde Excel, publié le 7 février 2018 par Placements mondiaux Sun Life, veuillez noter qu'il y a eu des révisions dans la section Changements apportés au barème des frais de rachat et aux commissions pour ventes et de suivi. La société nous a avisés que les changements apportés aux commissions de suivi entreront en vigueur le 1er avril 2108, et non le 28 février 2018. Le communiqué complet à jour se trouve ci-dessous :

Placements mondiaux Sun Life et Fonds Excel annoncent des réductions de frais et célèbrent le rendement hors pair du Fonds Inde Excel

Les fonds des marchés émergents offrent encore plus de valeur grâce aux frais réduits.

TORONTO, le 7 févr. 2018 /CNW/ - Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. («Placements mondiaux Sun Life») et Fonds Excel ont annoncé aujourd'hui des réductions de frais pour plusieurs fonds Excel, lesquelles entreront en vigueur le 28 février 2018. Les réductions suivent l'acquisition de Fonds Excel et de Conseiller en placement Excel (collectivement appelés «Excel» ci-après) par Placements mondiaux Sun Life. L'acquisition a été conclue le 2 janvier 2018. La liste complète des réductions de frais et des échéanciers se trouve dans les tableaux ci-dessous.

«Nous cherchons toujours des moyens différents et innovateurs d'offrir plus de valeur et d'options à nos clients. La réduction des frais dans notre nouvelle gamme de fonds Excel n'est là qu'un exemple», explique Rick Headrick, président, Placements mondiaux Sun Life et Excel. «Placements mondiaux Sun Life a connu une croissance spectaculaire au cours des dernières années, ayant maintenant un actif géré de 20 milliards de dollars, et nous sommes ravis d'être en mesure de partager ce succès avec les clients en réduisant le coût des placements.»

Le rendement du Fonds Inde Excel est le meilleur au Canada

Placements mondiaux Sun Life et Excel célèbrent le rendement du Fonds Inde Excel. Le Fonds Inde Excel, série A, a obtenu le meilleur rendement parmi tous les fonds communs de placement et fonds négociés en bourse au Canada pour la période de 15 ans qui a pris fin le 31 décembre 2017. Le fonds a obtenu un rendement de 14,89 %, après déduction des frais, surpassant 1 007 autres fonds, selon les données tirées de Morningstar. Créé en 1998, le Fonds Inde Excel est le plus ancien fonds commun de placement axé sur l'Inde au Canada, mais aussi le plus important selon l'actif géré.

«Nous sommes extrêmement fiers que le Fonds Inde Excel soit le fonds commun de placement le plus performant au Canada au cours des 15 dernières années, a déclaré M. Headrick. Ce rendement incroyable, avec, en plus, des frais réduits, peut ajouter de la valeur pour les clients.»

Sadiq Adatia, premier directeur des placements, Placements mondiaux Sun Life et Excel ajoute : «Nous sommes ravis du rendement du Fonds Inde Excel. Cette réalisation atteste des grandes compétences de notre partenaire en Inde, Aditya Birla Sun Life Asset Management, qui est le sous-conseiller du fonds. Je crois fermement que l'essor de l'Inde ne fait que commencer. L'Inde continue d'offrir des possibilités de croissance attrayantes et nous nous attendons à ce que les investisseurs canadiens s'y intéressent davantage.»

Rendement du Fonds Inde Excel



1 an 3 ans 5 ans 10 ans 15 ans Depuis la

date de

création Fonds Inde Excel, série A 35,54 % 15,44 % 18,18 % 4,76 % 14,89 % 12,03 %

La date de création du Fonds Inde Excel, série A, est le 14 mai 1998. Les rendements pour les périodes supérieures à 1 an sont annualisés. Données au 31 décembre 2017. Source : Morningstar. Les fonds sont classés selon la méthodologie qu'utilise Morningstar, soit la catégorie d'actions la plus ancienne*.

Réductions des frais de fonds Excel

Série A

Nom du fonds Frais de gestion

actuels (%) Nouveaux frais de gestion

(en vigueur le 28 février 2018) (%) Fonds des nouveaux leaders d'entreprises d'Inde Excel 2,50 2,05 Fonds Inde Excel 2,50 2,05 Fonds équilibré Inde Excel 2,10 1,90 Fonds équilibré des marchés émergents Excel 2,15 1,90 Fonds de revenu élevé Excel 1,95 1,75

Série F

Nom du fonds Frais de gestion

actuels (%) Nouveaux frais de gestion

(en vigueur le 28 février 2018) (%) Fonds des nouveaux leaders d'entreprises d'Inde Excel 1,50 1,05 Fonds Inde Excel 1,50 1,05 Fonds équilibré Inde Excel 1,10 0,90 Fonds équilibré des marchés émergents Excel 1,15 0,90 Fonds de revenu élevé Excel 0,95 0,90

Série D

Nom du fonds Frais de gestion

actuels (%) Nouveaux frais de gestion

(en vigueur le 28 février 2018) (%) Fonds Inde Excel 1,75 1,30 Fonds équilibré des marchés émergents Excel 1,40 1,15 Fonds de revenu élevé Excel 1,35 1,15

Série X

Nom du fonds Frais de gestion

actuels (%) Nouveaux frais de gestion

(en vigueur le 28 février 2018) (%) Fonds équilibré Inde Excel 1,10 0,90

Changements apportés au barème des frais de rachat et aux commissions pour ventes et de suivi

Des changements seront apportés à la gamme des fonds Excel en vue d'harmoniser le barème des frais de souscription différés, les commissions pour ventes et les commissions de suivi qui s'appliquent aux parts de série A de chaque fonds Excel avec le barème et les commissions qui s'appliquent aux parts de série A des fonds de Placements mondiaux Sun Life. Ces changements n'entraîneront aucune répercussion financière pour les clients. Les changements sont les suivants :

Barème des frais de souscription différés : À compter du 28 février 2018, le barème des frais de souscription différés suivant s'appliquera aux parts de série A de chaque fonds Excel :

Nombre d'années

après la souscription Nouveaux frais

(en vigueur le 28 février 2018) (%) 1 5,50 2 5,00 3 5,00 4 4,00 5 4,00 6 3,00 7 2,00 Plus que 7 Rien

Commission pour ventes : À compter du 28 février 2018, la société Fonds Excel versera à chaque courtier une commission pour ventes correspondant à 2,50 % de la valeur liquidative globale des parts de série A d'un fonds Excel souscrites avec l'option Frais de souscription réduits par les clients de chaque courtier.

À compter du 28 février 2018, la société Fonds Excel versera à chaque courtier une commission pour ventes correspondant à 2,50 % de la valeur liquidative globale des parts de série A d'un fonds Excel souscrites avec l'option Frais de souscription réduits par les clients de chaque courtier. Commission de suivi pour tous les fonds Excel, sauf le Fonds du marché monétaire Excel et le Fonds de revenu élevé Excel : À compter du 1er avril 2018, la commission de suivi ci-dessous sera versée pour les parts de série A d'un fonds Excel souscrites avec l'option Frais de souscription réduits :

Option de

souscription Taux annuel Parts de série A de la période Détenues auprès du courtier Option Frais de souscription réduits 0,50 % (5,00 $ par placement de 1 000 $) 1,00 % (10,00 $ par placement de 1 000 $) Pour les trois premières années Par la suite

Commission de suivi pour le Fonds du marché monétaire Excel : Aucun changement.

: Aucun changement. Commission de suivi pour le Fonds de revenu élevé Excel : La société Fonds Excel versera aux courtiers des commissions de suivi à un taux annuel de 0,85 % (8,50 $ par placement de 1 000 $) pour les parts de série A souscrites avec l'option Frais payables à l'acquisition, de 0,25 % (2,50 $ par placement de 1 000 $) pour les parts de série A souscrites avec l'option Frais de souscription différés et de 0,25 % (2,50 $ par placement de 1 000 $) pour les parts de série A souscrites avec l'option Frais de souscription réduits. Après la 7e année, les commissions de suivi pour les parts avec l'option Frais de souscription différés augmenteront pour passer à 0,85 %. Après la 3e année, les commissions de suivi pour les parts avec l'option Frais de souscription réduits augmenteront pour passer à 0,85 %.

Séries qui cesseront d'être offertes

Série D : À compter du 7 février 2018, il ne sera plus possible de souscrire des parts de série D des fonds Excel, sauf s'il s'agit de souscriptions effectuées en vertu d'un programme de prélèvements bancaires déjà établi. La série D sera renommée DB le 7 février 2018.

À compter du 7 février 2018, il ne sera plus possible de souscrire des parts de série D des fonds Excel, sauf s'il s'agit de souscriptions effectuées en vertu d'un programme de prélèvements bancaires déjà établi. La série D sera renommée DB le 7 février 2018. Série IS : À compter du 7 février 2018, il ne sera plus possible de souscrire des parts de série IS des fonds Excel, et cela s'applique aussi aux clients qui investissaient déjà dans cette série.

* © Morningstar Inc. Tous droits réservés. Les renseignements présentés ici : 1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; 2) ne peuvent être reproduits ou distribués; et 3) sont fournis sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à-propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ces renseignements.

À propos de Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Placements mondiaux Sun Life est une filiale de la Financière Sun Life inc. Elle offre aux Canadiens une gamme diversifiée de fonds communs de placement et de solutions portefeuilles novatrices qui leur donnent la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Nous allions la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Placements mondiaux Sun Life gère un actif de 20 milliards de dollars pour le compte d'investisseurs institutionnels et d'épargnants individuels d'un océan à l'autre, et elle est membre du groupe Financière Sun Life. Pour de plus amples renseignements, visitez www.placementsmondiauxsunlife.com ou communiquez avec nous sur Twitter @SLGI_Canada.

À propos de la Financière Sun Life

La Financière Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2017, l'actif total géré de la Financière Sun Life s'élevait à 934 milliards de dollars. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».

À propos de Fonds Excel

Fondée en 1998, Fonds Excel est un gestionnaire de fonds de placement qui offre aux épargnants individuels des solutions de placement de base et spécialisées faisant l'objet d'une gestion active, notamment la plus importante gamme de fonds de marchés émergents au Canada. La relation stratégique qu'entretient Fonds Excel avec des sous-conseillers actifs qui sont présents sur le terrain et qui collaborent avec son équipe interne de gestionnaires ajoute au talent et à la portée de son équipe de gestion de portefeuille. L'équipe de Fonds Excel, qui tire parti d'un réseau mondial de plus de 700 gestionnaires de portefeuille et 200 analystes, connaît sur le bout des doigts les marchés dans lesquels elle investit. Pour en savoir plus, visitez le site www.fondsexcel.com.

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Les taux de rendement ci-dessus servent à illustrer les effets du taux de croissance composé et n'ont pas pour but de donner une indication des valeurs futures ni du rendement du fonds. Les placements dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques qui prennent en compte les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d'achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l'impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

