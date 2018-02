Le Canada salue la décision du Manitoba d'adhérer au Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques







OTTAWA, le 23 févr. 2018 /CNW/ - Le Canada et le Manitoba sont déterminés à prendre des mesures efficaces pour lutter contre les changements climatiques qui permettent de soutenir la croissance propre et de créer de bons emplois pour la classe moyenne.

Aujourd'hui, la ministre fédérale de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, et la ministre du Développement durable du Manitoba, Rochelle Squires, ont annoncé que le Manitoba adhérera au Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, le plan fédéral-provincial-territorial pour lutter contre les changements climatiques et pour favoriser la croissance économique propre.

Le Cadre prévoit une approche pancanadienne à la tarification de la pollution par le carbone ainsi que d'autres mesures visant à réduire les émissions dans tous les secteurs de l'économie, à soutenir la croissance propre et à s'adapter aux répercussions des changements climatiques.

La décision du Manitoba d'imposer cette année un prix de 25 $ la tonne sur la pollution par le carbone, et ce, pour chacune des cinq prochaines années, est un grand pas en avant. Cependant, le gouvernement du Canada évaluera le plan de tarification du carbone de chaque province et territoire annuellement par rapport à la norme fédérale de tarification, qui a été d'abord établie à 10 $ la tonne cette année, mais qui atteindra 50 $ la tonne en 2022.

La décision du Manitoba de signer le plan canadien sur la croissance propre et les changements climatiques signifie que la province est admissible à recevoir une allocation pouvant atteindre jusqu'à 67 millions $ aux termes du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone. Ce dernier offre du financement pour assurer une croissance propre et durable, pour soutenir l'innovation et pour réduire les factures d'énergie des Canadiens.

Citations

« Je suis très heureuse que le Manitoba adhère au plan d'action du Canada sur la croissance propre et les changements climatiques. Je suis ravie de voir l'engagement du Manitoba à l'égard de la lutte contre les changements climatiques, notamment au moyen de la tarification du carbone, qui constitue une composante clé de tout plan crédible d'action sur le climat. L'environnement et l'économie vont de pair et l'engagement du Manitoba signifie un environnement plus propre et une économie plus forte pour les Manitobains et les Canadiens. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada

« Les Manitobains estiment qu'ils doivent contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Voilà pourquoi nous publions le Plan vert et climatique du Manitoba, qui repose sur les réalités et le profil climatique unique de notre province, et qui impose notamment un prix de 25 $ la tonne sur le carbone pour chacune des cinq années à venir. En adhérant au Cadre pancanadien, le Manitoba s'assure de recevoir sa part équitable des fonds fédéraux visant à appuyer la réduction des émissions et l'adaptation aux changements climatiques. Ce faisant, le Manitoba n'est toutefois pas tenu d'adopter ou de se conformer au calendrier fédéral en matière de tarification du carbone. »

- Rochelle Squires, ministre du Développement durable du Manitoba

Produits connexes

Liens connexes

