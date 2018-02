Programme d'infrastructures Québec-Municipalités - Ouverture officielle du nouveau centre communautaire de Latulipe-et-Gaboury







LATULIPE-ET-GABOURY, QC, le 23 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'avoir contribué à la rénovation du centre communautaire de Latulipe-et-Gaboury. Cette infrastructure modernisée permet de mieux répondre aux besoins de la population en matière de services communautaires.

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi?Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec et député de Rouyn?Noranda-Témiscamingue, M. Luc Blanchette, profite de l'ouverture officielle du bâtiment prévue ce samedi pour annoncer la contribution financière de plus de 590 000 $ du gouvernement du Québec à la réalisation de ce projet. La Municipalité a complété le financement, pour un investissement gouvernemental-municipal totalisant plus de 843 000 $.

Citations :

« Je suis fier de l'appui financier du gouvernement du Québec pour la réalisation de ce projet. Grâce à ce soutien, la Municipalité de cantons unis de Latulipe-et-Gaboury dispose maintenant d'un lieu de rassemblement convivial, moderne et accessible pour la tenue d'activités communautaires, récréatives et municipales, améliorant ainsi la qualité de vie de ses citoyens.

Luc Blanchette, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec et député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue

« Le gouvernement du Québec investit dans toutes les régions pour assurer leur vitalité et leur développement. Il s'agit d'une priorité qui se traduit notamment par un soutien aux municipalités dans la concrétisation de leurs projets d'infrastructures publiques. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« La Municipalité de cantons unis de Latulipe-et-Gaboury est très reconnaissante de cette belle collaboration avec le gouvernement du Québec, qui a cru en notre projet de grande envergure. De tels investissements permettent de revitaliser de petits milieux comme le nôtre et nous en avions grand besoin. Nous faisons l'envie des municipalités environnantes et nous pouvons être fiers d'avoir un des plus beaux et attrayants centres communautaires de tout le territoire de la MRC de Témiscamingue. »

France Marion, mairesse de la Municipalité de cantons unis de Latulipe-et-Gaboury

Faits saillants :

L'ancien centre communautaire a fait l'objet d'une rénovation majeure afin de le rendre conforme aux normes en vigueur. Les travaux comprenaient notamment la réfection de la couverture, de la toiture, des murs et des fondations ainsi que le remplacement des fenêtres. Des travaux de modernisation ont également été réalisés, dont la reconstruction de la façade, l'ajout d'un vestibule, le réaménagement de la cuisine ainsi que la mise aux normes des accès pour les personnes à mobilité réduite.

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) - volet Réfection et construction des infrastructures municipales (RECIM), qui permet aux municipalités de réaliser des projets de construction, de mise aux normes, de réhabilitation, de conversion ou de réfection d'infrastructures municipales propres à assurer la pérennité des services aux citoyens.

En vertu de ce programme, le coût maximal admissible du projet a été établi à 843 400 $. La contribution financière du gouvernement du Québec s'élève à 590 380 $.

Le Plan québécois des infrastructures 2017-2027 prévoit des investissements de 7 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT). En ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, ce sont 15 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

