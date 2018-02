Le ministre canadien de l'Immigration donnera le coup d'envoi au RC Show 2018







TORONTO, 23 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Restaurants Canada a le plaisir d'annoncer que l'Honorable Ahmed D. Hussen, ministre d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, inaugurera officiellement le RC Show 2018, l'événement de l'année du domaine canadien de la restauration et de l'accueil.



Le ministre Hussen présidera à la cérémonie d'inauguration du RC Show 2018 le 25 février prochain à 10 h au kiosque principal de Restaurants Canada au Centre Enercare de Toronto.

Le ministre Hussen est pleinement conscient de l'importance des immigrants et des réfugiés pour notre industrie, qui offre à une multitude de néo-Canadiens des possibilités d'entrer sur le marché du travail et les aide à s'intégrer dans notre société.

« Nous avons toujours été fiers du fait que notre industrie est la plus diversifiée au pays et représentée par des gens de toutes les origines, qui chacun apporte quelque chose d'unique pour bâtir ensemble notre avenir », a déclaré Shanna Munro, présidente-directrice générale de Restaurants Canada. « Ils enrichissent notre culture culinaire ».

Technologie de pointe et idées novatrices seront à l'avant-plan de l'exposition de cette année, dont le thème est Innovation Unleashed. L'accent sera mis sur les nouveautés en matière de goût, de tendances et de technologie et les présentations iront de la source des ingrédients et la façon dont ils sont obtenus à ce que nous réserve l'avenir de l'alimentation.

Événement spectaculaire de trois jours s'étendant sur 250 000 pieds carrés, le RC Show regorge d'allocutions inspirantes, de démonstrations enrichissantes, de tribunes interactives, de compétitions excitantes de même que d'événements de réseautage et de repas expérientiels.

Nous espérons avoir l'occasion de discuter de façons de collaborer de façon encore plus étroite avec le ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté pour aider à faire progresser Restaurants Canada et notre économie grâce à l'immigration.

Restaurants Canada (anciennement la CRFA) est une communauté en croissance regroupant 30 000 entreprises de services alimentaires, y compris restaurants, bars, traiteurs, institutions et fournisseurs. Au moyen de services, de recherche et de représentation, nous faisons le lien entre nos membres dans toutes les régions du pays afin de promouvoir la force et le dynamisme de notre industrie. Le secteur canadien de la restauration sert 18 millions de clients chaque jour et emploie directement 1,2 million de Canadiens.

RENSEIGNEMENTS : Andrew Speller, spécialiste des Communications, 1 800 387-5649, poste 4254 ou media@restaurantscanada.org and David Lefebvre - dlefebvre@restaurantscanada.org 613 325-3298

