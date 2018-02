IT Weapons, la division des services de TI de Konica Minolta, saluée pour l'excellence de ses services de TI gérés







MISSISSAUGA, Ontario, 23 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- IT Weapons, la division des services de TI de Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta), annonce aujourd'hui qu'elle figure dans la catégorie Elite 150 de l'édition 2018 du palmarès CRN?? (une marque de The Channel Company ) des 500 fournisseurs de services gérés (FSG) par excellence. Ce palmarès annuel reconnaît les fournisseurs de solutions nord-américains qui offrent des services gérés par une approche de pointe. Leurs services aident les entreprises à manoeuvrer dans l'univers complexe et en perpétuel changement des TI, à améliorer l'efficacité opérationnelle et à maximiser le rendement de leurs investissements en TI.



Dans un monde des affaires où tout se passe rapidement, les FSG jouent un rôle important en aidant les entreprises à utiliser les nouvelles technologies à leur plein potentiel sans alourdir leur budget ni perdre de vue leurs activités principales. Le palmarès de CRN met en lumière les FSG les plus tournés vers l'avenir et les plus innovateurs.

Ils y sont regroupés en trois catégories : la catégorie Pioneer 250, pour les FSG dont le modèle d'affaires est principalement axé sur les services gérés pour PME; la catégorie Elite 150, pour les FSG se concentrant sur les centres de données d'envergure et qui allient la présence sur place aux services à distance; et la catégorie Managed Security 100, pour les FSG oeuvrant essentiellement dans le domaine des services de sécurité infonuagique à distance.

Puisqu'IT Weapons ajoute de nouveaux services de pointe à son offre chaque année, ce n'est pas étonnant qu'elle se retrouve de nouveau dans la catégorie Elite 150. IT Weapons s'affaire continuellement à protéger ses clients, comme en témoigne la création récente de nouvelles solutions de sécurité et solutions infonuagiques.

« Les fournisseurs de services gérés sont aujourd'hui au coeur du succès des entreprises, petites et grandes, partout au monde, affirme Bob Skelley, PDG de The Channel Company. Les FSG efficaces permettent aux entreprises de mieux exploiter le nuage, de réduire leurs dépenses, de distribuer leurs ressources limitées efficacement et de trouver ce qui leur convient parmi le vaste éventail des technologies existantes. Les fournisseurs qui figurent à l'édition 2018 du palmarès de CRN se démarquent par leurs services novateurs, leur excellente capacité à s'adapter aux besoins changeants des clients et leur habileté éprouvée à aider les entreprises à tirer le maximum de leurs investissements en TI. »

« Nous avons apporté beaucoup de changements positifs cette année, et c'est merveilleux de voir que le travail de titan de notre équipe est reconnu ainsi, se réjouit Gary Benezra, directeur des services gérés d'IT Weapons. Nous sommes extrêmement fiers de toute l'équipe. »

La liste MSP 500 sera présentée dans le numéro de février 2018 de CRN et sur le Web au www.CRN.com/msp500.

Au sujet de Konica Minolta

Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne le Milieu de travail de demainMC (www.reinventerletravail.ca). Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques, et qui optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI, IT Weapons, offre divers services de stratégie et de soutien de TI, ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l'ensemble des marchés verticaux. L'entreprise a été reconnue 10 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions par Brand Keys. Konica Minolta, Inc. figure à l'indice mondial de durabilité Dow Jones pour une cinquième année consécutive. C'est en partenariat avec ses clients que l'entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook et Twitter (@KonicaMinoltaCA).

© The Channel Company, LLC, 2018. CRN est une marque déposée de The Channel Company, LLC. Tous droits réservés.

