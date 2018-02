Invitation aux médias - Inauguration des nouvelles installations de distribution et de traitement de l'eau potable à Baie-Comeau







BAIE-COMEAU, QC, le 23 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes, président du Conseil du trésor et ministre responsable de la région de la Côte?Nord, M. Pierre Arcand, au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, ainsi que le maire de la Ville de Baie?Comeau, M. Yves Montigny, invitent les représentants des médias à une conférence de presse le mardi 27 février.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Mardi 27 février 2018



Heure : 8 h 45 : visite de l'usine et prise de photos





9 h 15 : conférence de presse



Lieu : Usine de production d'eau potable 250, rue Clément?Lavoie Baie?Comeau

SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire

Communiqué envoyé le 23 février 2018 à 16:20 et diffusé par :