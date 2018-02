Le Québec et le Nouveau-Brunswick : ensemble pour rendre hommage à la littérature franco-canadienne







DIEPPE, NB, le 23 févr. 2018 /CNW Telbec/ - C'est en célébrant la littérature d'expression française et en rendant hommage à l'immense talent des auteurs franco-canadiens que le Gouvernement du Québec, en présence du Gouvernement du Nouveau-Brunswick, a remis le prix Champlain, symbole de l'excellence de la littérature des communautés francophones et acadiennes du Canada.

Les lauréats de cette année sont Marie Cadieux, auteure acadienne originaire de Moncton, et François Dimberton, illustrateur français, pour leur oeuvre jeunesse Histoire de galet, publiée aux éditions Bouton d'or Acadie. L'auteure et l'illustrateur recevront chacun une bourse en argent de 1 500 $ et se partageront une résidence de création d'une durée d'un mois à la Maison de la littérature, établie au coeur du Vieux-Québec.

Cette année, le prix Champlain comptait aussi comme finalistes Alain Cavenne, pour Madame Adina, aux éditions l'Interligne, ainsi que Michel Thériault et Magali Ben, pour Ils sont..., aux éditions Bouton d'or Acadie.

Le Regroupement des éditeurs franco-canadiens, le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, la Maison de la littérature de Québec et le Centre de la francophonie des Amériques sont fiers partenaires dans la remise de ce prix.

Citations :

« Les 10,5 millions de francophones et francophiles du Canada offrent à notre langue commune un écho d'un bout à l'autre du pays. Le prix Champlain est une belle occasion de découvrir des auteurs francophones et acadiens du Canada, qui sont des ambassadeurs de notre culture, et il offre une vitrine de choix à la littérature canadienne de langue française. Bravo aux lauréats de cette année, Marie Cadieux et François Dimberton, qui savent émerveiller la jeunesse par leurs mots et par leurs images. »

Jean-Marc Fournier, ministre des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Gouvernement du Québec

« La contribution de nos auteurs francophones et acadiens à l'essor de la culture et de la langue française partout au pays est inestimable. Je tiens à féliciter Marie Cadieux, qui a reçu le prestigieux prix Champlain pour son roman jeunesse illustré Histoire de galet. Ce prix offre une occasion privilégiée de célébrer la vitalité et l'excellence de la littérature française et acadienne et de faire rayonner nos auteurs et leurs oeuvres d'un bout à l'autre de la francophonie. »

Francine Landry, ministre du Développement économique et ministre responsable de la Francophonie, Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Faits saillants :

Le prix Champlain a été créé en 1957 par le Conseil de la vie française en Amérique (CVFA). De 2007 à 2015, à la suite de la disparition du CVFA, le Salon international du livre de Québec a géré l'attribution de ce prix.

Depuis 2015, un consortium de partenaires, dont le Gouvernement du Québec fait partie, a repris la gestion du prix Champlain afin d'en assurer la continuation.

