Les bières artisanales demeurent favorites selon une enquête faite auprès des chefs canadiens

TORONTO, 23 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'engouement des Canadiens pour la bière artisanale ne cesse de croître, les bières artisanales et de microbrasserie demeurant encore cette année parmi les principales tendances de l'heure dans le cadre de l'Enquête de 2018 auprès des chefs canadiens de Restaurants Canada, suivies de près par la fumaison et le marinage.

Chaque année, nous demandons à des chefs de toutes les régions du Canada de nommer les articles au menu et les méthodes culinaires les plus populaires. Voici ce que nous ont dit les restaurateurs :

Les 10 tendances de l'heure

Bières artisanales/de microbrasserie Fumaison Marinage Condiments/sauces maison Fruits de mer de sources renouvelables Sans gluten/tenant compte des allergies alimentaires Fermentation Légumes feuilles foncés (par ex., chou frisé, bette à carde, feuilles de moutarde, chou cavalier, feuilles de betterave) Cuisson sous vide Aliments de source locale (locavore)

« Une fois de plus, les bières artisanales dominent la restauration canadienne, déclare Shanna Munro, présidente-directrice générale de Restaurants Canada. Les Canadiens sont insatiables lorsqu'il s'agit de bières locales, et leur désir de découvrir de nouvelles saveurs riches et originales ne semble pas s'apaiser. Les autres tendances indiquent clairement que la cuisine santé et les produits frais sont une priorité pour les consommateurs canadiens. »

Les 10 tendances à surveiller

Algues et algues marines Cuisine des Philippines Crème glacée artisanale/maison Fruits et légumes imparfaits/meurtris Grains anciens (par ex., kamut, épeautre, amarante, freekeh, lupin) Desserts à boire Fromages ethniques (par ex., queso fresco, paneer, lebneh, halloumi) Coupes de viande nouvelles (par ex., tendre d'épaule, fausse-araignée, coupe Vegas, coupe Merlot) Limonade gourmet (par ex., faite maison, fraîchement pilée) Thés glacés spécialisés (par ex., à la Thaï, façon du Sud/sucré, aromatisé)

Le retour des algues au premier rang des tendances à surveiller cette année est une bonne surprise. Cette catégorie est suivie de près par la cuisine philippine et la crème glacée artisanale ou maison.

Les boissons innovantes sont également très populaires, trois catégories faisant partie des dix grandes tendances, soit la limonade gourmet, les thés glacés spécialisés et les desserts à boire. Ceci pourrait signaler le début d'une mode estivale où les aliments liquides plutôt que solides règnent en maîtres dans l'ensemble du pays.

Au sujet de l'enquête

Plus de 430 chefs professionnels ont participé à la neuvième enquête annuelle auprès des chefs cuisiniers canadiens de Restaurants Canada, menée en janvier 2018. Des membres de la Fédération culinaire canadienne, de Terroir et de Restaurants Canada ont participé à l'enquête.

Restaurants Canada (anciennement la CRFA) est une communauté en croissance regroupant 30 000 entreprises de services alimentaires, y compris restaurants, bars, traiteurs, institutions et fournisseurs. Au moyen de services, de recherche et de représentation, nous faisons le lien entre nos membres dans toutes les régions du pays afin de promouvoir la force et le dynamisme de notre industrie. Le secteur canadien de la restauration sert 18 millions de clients chaque jour et emploie directement 1,2 million de Canadiens.

