Vanguard annonce les distributions de bénéfices en espèces pour les FNB Vanguard (VBU et VBG)

TORONTO, le 23 févr. 2018 /CNW/ - Placements Vanguard Canada Inc. a communiqué aujourd'hui les montants finaux de distributions au mois de février 2018 concernant les FNB Vanguard énumérés ci-dessous inscrits à la Bourse de Toronto (TSX). Les détenteurs de parts inscrits au 2 mars 2018 recevront des versements en espèces payables le 9 mars 2018. Les montants des bénéfices distribués « par unité » respecteront le barème suivant :

FNB VanguardMC Symbole TSX Distribution par unité ($) CUSIP ISIN Fréquence des paiements Vanguard U.S. Aggregate Bond Index ETF

(CAD-hedged) VBU 0.041132 92206G103 CA92206G1037 Mensuel Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond

Index ETF (CAD-hedged) VBG 0.012494 92206H101 CA92206H1010 Mensuel

Pour en savoir plus sur les FNB Vanguard cotés sur le TSX, veuillez visiter www.vanguardcanada.ca.

À propos de Vanguard

Placements Vanguard Canada Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de The Vanguard Group, Inc., gère un actif de plus de 14 milliards de dollars canadiens dans 36 FNB canadiens (au 1er février 2018). The Vanguard Group, Inc. est l'une des plus importantes sociétés de gestion de placement au monde et un chef de file dans le domaine des services liés aux régimes de retraite d'employeur. Vanguard gère un actif de 4 900 milliards de dollars américains (6 000 milliards de dollars canadiens) à l'échelle mondiale, y compris plus de 900 milliards de dollars américains (1 100 milliards de dollars canadiens) dans des FNB mondiaux (au 31 décembre 2017). Vanguard exploite des bureaux aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Australie et en Asie. La société offre 385 fonds, y compris des FNB, à plus de 20 millions d'investisseurs partout dans le monde.

Vanguard exerce ses activités en vertu d'une structure opérationnelle unique. Contrairement aux sociétés ouvertes ou à celles détenues par un groupe restreint de particuliers, The Vanguard Group, Inc. appartient aux fonds et aux FNB Vanguard domiciliés aux États-Unis, lesquels sont détenus par les clients de Vanguard. Cette structure mutuelle unique permet d'aligner les intérêts de Vanguard avec ceux de ses investisseurs et donne le ton à la culture, à la philosophie et aux politiques de la Société Vanguard partout dans le monde. Les investisseurs canadiens profitent donc de la stabilité et de l'expérience de Vanguard, de ses faibles coûts et de la priorité qu'elle accorde à sa clientèle. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter vanguardcanada.ca.

Les FNB VanguardMC peuvent donner lieu à des commissions de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Les objectifs de placement, les risques, les frais et les commissions, ainsi que d'autres informations importantes figurent au prospectus; veuillez le lire avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment, et leur rendement passé peut ne pas se reproduire à l'avenir. Les FNB Vanguard sont gérés par Placements Vanguard Canada Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de The Vanguard Group, Inc., et ils sont offerts partout au Canada par l'entremise de courtiers inscrits.

