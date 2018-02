La Ville de Montréal prolonge la démarche d'échanges citoyenne sur le Plan d'action pour les personnes aînées 2018-2020







MONTRÉAL, le 23 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, annonce aujourd'hui la prolongation jusqu'au 15 mars de la démarche d'échanges citoyenne portant sur le Plan d'action municipal pour les personnes aînées 2018-2020.

La Ville de Montréal déposera ce plan au début du mois de mai 2018, en vertu d'une entente avec le ministère de la Famille pour le programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA). La Ville de Montréal avait établi quatre dates de rencontres d'échanges en février 2018 en collaboration avec un comité aviseur composé de représentants de la FADOQ, de la Table de concertation des personnes aînées de l'Île de Montréal et de l'Association québécoise pour la défense des droits des personnes retraitées et préretraitées. À ces dates, la Ville a ajouté deux nouvelles séances, dont l'une dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et l'autre dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro.

« Nous avons entendu les commentaires de nos concitoyennes et concitoyens qui souhaitaient participer à notre démarche participative. C'est important pour mon administration de recueillir l'opinion du plus grand nombre de Montréalais et Montréalaises possible, car cette contribution influencera nos futures actions et les rendra encore plus pertinentes et bénéfiques pour les aînés », déclare la mairesse Valérie Plante.

« Il nous importe de rejoindre le plus grand nombre de citoyens possible, qu'ils soient aînés eux-mêmes ou concernés par la condition des personnes aînées. C'est un processus à long terme, qui va dépasser cette seule démarche. Aussi encourageons-nous tous les arrondissements à développer des orientations et des synergies locales de façon à s'adapter aux réalités propres à chaque quartier, comme plusieurs le font déjà », ajoute la responsable du développement social et communautaire au comité exécutif de la Ville de Montréal, Rosannie Filato.

En plus des consultations en personnes, Mme Filato rappelle qu'il est possible de répondre à un sondage, offert en français et en anglais, sur les plateformes realisonsmtl.ca/aines et makingmtl/seniors. Une version papier est également disponible, et les participants qui éprouvent des difficultés à le remplir ou qui souhaitent y répondre verbalement peuvent compter sur un soutien téléphonique au 438 320-1298, offert dans les deux langues.





Calendrier des prochaines rencontres d'échanges

Le lundi 26 février, au Centre Cumming, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce;

Le mardi 27 février, au Centre Jean-Claude Malépart, 2633, rue Ontario Est (métro Frontenac );

); Le mercredi 28 février, à la bibliothèque de Saint-Léonard, 8420, boulevard Lacordaire (métro Cadillac, autobus 32);

Le mercredi 7 mars, au Centre culturel de Pierrefonds , 13850, boulevard Gouin Ouest.

Visitez la page realisonsmtl.ca/aines ou makingmtl/seniors pour obtenir tous les détails de la démarche d'échanges.

