La ministre Joly annonce un financement au Fonds d'urgence pour le patrimoine

Le gouvernement du Canada affecte 200 000 dollars au Fonds d'urgence pour le patrimoine de l'UNESCO

GATINEAU, QC, le 23 févr. 2018 /CNW/ - L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, a approuvé aujourd'hui l'octroi d'une contribution de 200 000 dollars au Fonds d'urgence pour le patrimoine de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). Par cette annonce, le Canada réitère son engagement à protéger le patrimoine et le pluralisme culturels durant les conflits armés et les autres situations d'urgence, en plus de soutenir l'UNESCO dans son rôle de chef de file lors d'interventions partout dans le monde.

La ministre Joly a réitéré l'engagement du Canada envers la coopération internationale dans le cadre de la rencontre des ministres de la culture des pays du G7 de 2017, laquelle s'est déroulée à Florence, en Italie. Le gouvernement du Canada continuera à travailler avec les pays membres de l'UNESCO pour empêcher les dommages, la destruction et le pillage du patrimoine culturel durant les conflits armés et les désastres naturels.

Au Canada, l'Institut canadien de conservation, un organisme de service spécial au sein de Patrimoine canadien, offre une formation sur les interventions d'urgence aux établissements canadiens. L'Institut collabore avec des partenaires étrangers pour partager son savoir-faire en matière de préservation des artefacts patrimoniaux et de préparation aux urgences.

« En ma qualité de ministre du Patrimoine canadien, je suis déterminée à promouvoir la tolérance et la diversité ainsi qu'à soutenir les efforts internationaux de préservation du patrimoine. En affectant 200 000 dollars au Fonds d'urgence pour le patrimoine de l'UNESCO, le Canada souhaite poursuivre la coopération internationale pour préserver le patrimoine mondial. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« La Commission canadienne pour l'UNESCO est heureuse de la contribution du gouvernement du Canada au Fonds d'urgence pour le patrimoine de l'UNESCO. Au cours des dernières années, les désastres naturels, les conflits et les guerres ont causé la destruction, souvent systématique, du patrimoine culturel et naturel. Grâce au soutien de pays comme le Canada, l'UNESCO a de nouveaux moyens de protéger les artefacts qui sont un aspect central de notre diversité, de notre ingéniosité et de notre humanité. »

- Mme Christina Cameron, Ph. D., présidente, Commission canadienne pour l'UNESCO

Le Canada était le premier pays du G7 à ratifier la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé de l'UNESCO de 1954 et ses deux protocoles. Patrimoine canadien est l'organisme fédéral responsable de ces traités au Canada.

Le Canada est membre de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels de 1970. Ainsi, le Canada a retourné à 12 pays des objets patrimoniaux exportés illégalement, et ce, à 23 occasions.

En 2015, l'UNESCO a mis sur pied le Fonds d'urgence pour le patrimoine pour soutenir une vaste gamme de mesures d'intervention pour protéger le patrimoine durant les désastres naturels et les conflits. Parmi les activités soutenues par le Fonds, mentionnons la préparation aux urgences qui comprend la formation, des interventions rapides durant les conflits et des mesures de récupération et de restauration.

Parmi les exemples d'interventions récentes de l'UNESCO, mentionnons les tremblements de terre au Népal, en Birmanie et en Iran ainsi que les interventions d'urgence à Palmyre, en Syrie.

Il s'agit de la première contribution du Canada au Fonds d'urgence pour le patrimoine depuis sa constitution en 2015.

