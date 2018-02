Des bénéficiaires du programme de bourses HBC pour les athlètes remportent la médaille d'or aux Jeux olympiques d'hiver à PyeongChang







Le programme de 2,5 M$ de la Fondation HBC permet aux athlètes canadiens d'exceller

TORONTO, le 23 févr. 2018 /CNW/ - À l'approche de la clôture des Jeux olympiques d'hiver de 2018 à PyeongChang, la Fondation HBC est fière de célébrer le succès des bénéficiaires du programme de bourses HBC pour les athlètes. Vingt athlètes boursiers se sont joints à l'Équipe olympique canadienne pour participer aux Jeux olympiques d'hiver de 2018 à PyeongChang. De ce nombre, sept ont atteint le podium pour ajouter quatre médailles d'or, deux médailles d'argent et deux médailles de bronze à la récolte de médailles d'Équipe Canada.

Voici donc les bénéficiaires du programme de bourses HBC pour les athlètes qui sont montés sur le podium : Kelsey Serwa - ski cross (or); Mika?l Kingsbury - bosses (or); Max Parrot - surf des neiges « Slopestyle » (argent); Justine Dufour-Lapointe - bosses (argent); Justin Kripps - bobsleigh, bob à deux (or); Samuel Girard - patinage de vitesse sur courte piste, 1000 m (or), et patinage de vitesse sur courte piste, relais 5000 m (bronze); Charle Cournoyer - patinage de vitesse sur courte piste, relais 5000 m (bronze). Ces athlètes ont su conquérir le coeur de tous les Canadiens au cours des deux dernières semaines, alors qu'ils réalisaient leur rêve olympique à PyeongChang.

Grâce au programme de bourses HBC pour les athlètes, lancé en 2016 par la Fondation HBC, 50 athlètes canadiens recevront 10 000 $ chaque année jusqu'en 2020. De nombreux athlètes canadiens peinent à assumer les frais liés à l'entraînement en vue des Jeux olympiques. Cet investissement de 2,5 millions de dollars apporte des fonds essentiels au soutien des espoirs olympiques canadiens. La somme de 50 000 $ reçue au cours de ces cinq années permet à chaque athlète de financer des activités qui profitent à son développement, comme la participation à des compétitions internationales, du soutien en sciences du sport, des programmes d'entraînement, l'achat d'équipement, de l'encadrement ou des conseils nutritionnels.

« Le programme de bourses HBC pour les athlètes témoigne de l'engagement continu de la Fondation HBC envers l'excellence sportive ainsi que de son désir d'aider les athlètes canadiens à se mesurer aux meilleurs de leur discipline et à réaliser leurs objectifs et leurs rêves, a déclaré Alison Coville, présidente de La Baie d'Hudson. Nous sommes très fiers d'investir dans la jeunesse canadienne afin qu'elle réalise son plein potentiel. Il est très inspirant de savoir que nous avons joué un rôle dans la réussite de ces incroyables athlètes. »

Depuis 2015, la Fondation HBC a fait don de plus de 46 millions de dollars par l'intermédiaire de programmes de collecte de fonds, dont le programme des mitaines rouges, une initiative annuelle qui reflète l'engagement de HBC envers les athlètes canadiens.

Les athlètes suivants, qui faisaient partie de l'Équipe olympique canadienne aux Jeux olympiques de 2018 à PyeongChang, sont tous bénéficiaires d'une bourse HBC pour les athlètes :

Mika?l Kingsbury , bosses

, bosses Justine Dufour-Lapointe , bosses

, bosses Erin Mielzynski, ski alpin

Melissa Lotholz, bobsleigh

Elisabeth Vathje, skeleton

Dustin Cook, ski alpin

Justin Kripps , bobsleigh

, bobsleigh Yuki Tsubota, ski acrobatique

Meghan Agosta, hockey sur glace

Kelsey Serwa , ski acrobatique

, ski acrobatique Marielle Thompson , ski acrobatique

, ski acrobatique Simon d'Artois, ski acrobatique

Kimberley McRae, luge

Ivanie Blondin , patinage de vitesse sur longue piste

, patinage de vitesse sur longue piste Taylor Henrich, saut à ski

Gilmore Junio , patinage de vitesse sur longue piste

, patinage de vitesse sur longue piste Samuel Girard , patinage de vitesse sur courte piste

, patinage de vitesse sur courte piste Charle Cournoyer , patinage de vitesse sur courte piste

, patinage de vitesse sur courte piste Nathan Smith, biathlon

Max Parrot , surf des neiges

À PROPOS DE LA FONDATION HBC

Fondée au Canada en 2005 et en 2017 aux États-Unis, la Fondation HBC est la branche philanthropique nord-américaine de la Compagnie de la Baie d'Hudson (HBC). La Fondation HBC est un organisme de bienfaisance enregistré au Canada et un organisme sans but lucratif de type 501(c)(3) aux États-Unis dont la vocation est d'améliorer des vies en appuyant des programmes liés à la sensibilisation, à l'accès aux soins, à la recherche et à l'autonomisation pouvant favoriser une meilleure santé physique et mentale. En unissant leurs forces, les chaînes de HBC en Amérique du Nord - notamment La Baie d'Hudson, Lord & Taylor, Saks Fifth Avenue, Saks OFF 5TH et gilt.com - contribuent à faire de la Fondation HBC un organisme capable d'aider à transformer le visage de la santé mentale.

À PROPOS DE LA BAIE D'HUDSON

Constituée en 1670, la Compagnie de la Baie d'Hudson (HBC) est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Avec ses 89 magasins à assortiment complet et son magasin en ligne labaie.com, La Baie d'Hudson est la plus importante chaîne de grands magasins au Canada. Pour la toute première fois depuis sa fondation, La Baie d'Hudson propose son concept de vente au détail à l'extérieur du Canada, avec l'ouverture en 2017 de 10 magasins aux Pays-Bas et d'un magasin en ligne à hudsonsbay.nl. Cette expansion permet d'introduire sur le marché néerlandais une expérience de magasinage nouvelle et emballante. La Baie d'Hudson s'est bâti une réputation de qualité, de bon service et de style grâce à ses assortiments attrayants d'articles griffés et de marques exclusives et populaires dans les secteurs de la mode, des produits de beauté, des articles pour la maison et des accessoires, et à ses concepts de restauration uniques. La Baie d'Hudson fait partie du portefeuille de marques de HBC.

À PROPOS DE LA FONDATION OLYMPIQUE CANADIENNE

La Fondation olympique canadienne permet à chacun de faire partie intégrante du Mouvement olympique canadien en recueillant des fonds pour appuyer les athlètes olympiques actuels et futurs. Nous aidons Équipe Canada à monter sur le podium.

À PROPOS DU COMITÉ OLYMPIQUE CANADIEN

Le Comité olympique canadien (COC) voit au succès de l'Équipe olympique canadienne et à l'avancement des valeurs olympiques au Canada. Organisme indépendant financé principalement par des fonds privés, le Comité olympique canadien fournit aux athlètes d'élite canadiens les ressources dont ils ont besoin pour être tous les jours au sommet de leur forme afin de tout donner. Fer de lance du Mouvement olympique au Canada, le Comité olympique canadien travaille avec les fédérations nationales de sport pour préparer l'équipe en vue des Jeux olympiques, des Jeux olympiques de la jeunesse et des Jeux panaméricains. En racontant l'histoire de nos athlètes, nous inspirons les Canadiens par le pouvoir du sport, et ce, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année.

SOURCE la Baie d'Hudson

Communiqué envoyé le 23 février 2018 à 14:09 et diffusé par :