Programme de soutien aux stratégies de développement touristique - Tourisme hivernal - Le gouvernement du Québec accorde plus de 1,3 million de dollars au Camp Fortune pour bonifier le tourisme hivernal dans la région de l'Outaouais







CHELSEA, QC, le 23 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'attribuer une aide financière de plus de 1,3 million de dollars au Camp Fortune, une station de ski située à proximité d'Ottawa et de Gatineau, pour l'appuyer dans la réalisation de son projet de développement quatre saisons, qui totalise des investissements de près de 5 M$ dans la région de l'Outaouais.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mme Stéphanie Vallée, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet.

Le projet consiste à faire l'acquisition de canons à neige afin de prolonger la saison de ski, à augmenter la capacité d'enneigement en vue de proposer de nouvelles activités hivernales et à agrandir le chalet d'accueil. Un deuxième volet permettra de rénover et d'agrandir le parcours aérien ainsi que d'ajouter une tyrolienne à deux voies reliant les trois sommets à la station.

L'aide financière provient du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique, volet 1 - Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme hivernal du ministère du Tourisme.

Citations :

« Le projet annoncé aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans les objectifs de la Stratégie de mise en valeur du tourisme hivernal. Le renforcement de l'offre multiactivité de la station contribuera au rayonnement de l'Outaouais et de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, ce qui aura pour effet d'attirer un plus grand nombre de visiteurs et de stimuler notre économie. Je salue l'engagement des promoteurs à faire de leur région une destination hivernale de choix. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le Québec possède des avantages certains pour se différencier sur le plan international, et l'hiver en fait partie. Grâce à ses décors enneigés et à sa grande diversité d'activités, la saison hivernale permet aux touristes de toutes provenances de vivre une expérience hors du commun. Il est donc important de mettre en valeur ce qu'elle a de particulier à offrir, et c'est avec des projets structurants comme celui annoncé aujourd'hui que nous y parviendrons. Je salue l'excellent travail des acteurs de l'industrie touristique, qui font tout en leur pouvoir pour stimuler l'économie régionale et faire briller l'Outaouais et la MRC des Collines-de-l'Outaouais en tant que destination de choix! »

Stéphanie Vallée, députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Nous nous réjouissons de l'aide financière attribuée au Camp Fortune par le ministère du Tourisme. Cette contribution permettra de bonifier l'expérience de plein air hivernal proposée par le parc de la Gatineau, un des pôles touristiques prioritaires présentés dans le plan stratégique de Tourisme Outaouais, et d'allonger la saison de ski alpin et de planche à neige en Outaouais. »

Geneviève Dumas, présidente du conseil d'administration de Tourisme Outaouais

Faits saillants :

Acquis en 1994, le Camp Fortune, situé à Chelsea , dans le parc de la Gatineau , est l'une des stations de ski les plus anciennes du Canada et l'une des pionnières en Outaouais dans ce domaine.

, dans le parc de la , est l'une des stations de ski les plus anciennes du et l'une des pionnières en Outaouais dans ce domaine. L'investissement du gouvernement du Québec permettra entre autres de stimuler la création d'emplois, l'augmentation de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques dans la région.

La Stratégie de mise en valeur du tourisme hivernal vise à faire du Québec l'une des principales destinations touristiques hivernales en misant sur le développement d'une offre variée d'activités permettant aux visiteurs de vivre une expérience totale de l'hiver.

Lien connexe :

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

