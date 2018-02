Bruce Lee et Beverly Anderson nommés à titre de conférenciers d?honneur lors de l?événement FinTech Innovation Assembly en mars







FORT LAUDERDALE, Floride, 23 février 2018 /CNW/ - Il reste moins d?un mois avant l?édition du printemps de l?événement FinTech Innovation Assembly d?Agora, et les billets offerts en nombre limité sont en forte demande.

Les plus grands noms en matière de technologies financières seront présents au Ritz-Carlton de Fort Lauderdale, du 19 au 21 mars 2018, dans le cadre de trois journées offrant des ateliers soigneusement préparés, des discours inspirants et une foule d?occasions de réseautage. Afin d?obtenir plus de détails au sujet des participants à cet événement, et sur la façon d?y prendre part, veuillez contacter Megan Ann Shields à megan.shields@agoraassemblies.com.

Nous sommes heureux d?annoncer la plus récente addition à notre liste de conférenciers d'honneurs, c?est-à-dire Beverly Anderson, vice-présidente exécutive des cartes et services au détail chez Wells Fargo.

Beverly discutera de la façon de se tailler une place gagnante au sein du marché de la consommation, en se connectant de façon transparente avec les clients et en leur offrant des expériences exceptionnelles sur le plan physique, mobile et numérique.

Avec des marques telles qu?Uber créant de nouvelles solutions simples afin de répondre aux problèmes des clients (« J?ai besoin d?un chauffeur »), le secteur des paiements se retrouve devant une nouvelle série de défis et de possibilités. Sur la base de plus de trente ans d?expérience au sein de l?industrie, Beverly partagera ses expériences à titre d?agent de changement, aidant les chefs d?entreprise à modifier leur mentalité dans le but de favoriser l?innovation au sein de leurs compagnies.

Beverly se joint à Bruce Lee, vice-président exécutif de l?exploitation et de la technologie chez Fannie Mae, qui montera sur scène lors du dîner de gala, la première journée de l?événement.

Bruce comparera la transformation de la technologie d?information d?aujourd?hui à cette ancienne blague irlandaise : un voyageur perdu, demandant des directives, reçoit la réponse suivante : « Si vous voulez vous rendre, je ne commencerais pas à partir d?ici. » Les transformations en matière de technologie d?information sont similaires et exigent que nous ayons une bonne idée de la destination, quoique le point de départ soit souvent vague.

Avec vingt ans d?expérience dans des postes supérieurs en technologie, Bruce comprend comment un parcours TI peut poser des difficultés ou même échouer, et il connaît les éléments d?une transformation réussie. Il discutera de la façon dont l?innovation peut aider les directeurs des systèmes d?information à relever les défis qui se présentent à eux aujourd?hui.

Cet événement promet d?être le meilleur à date des événements d?Agora. Pour plus d?information sur la façon dont vous pouvez prendre part à l?événement FinTech Innovation Assembly au Ritz-Carlton de Fort Lauderdale en mars, veuillez contacter Megan Ann Shields au megan.shields@agoraassemblies.com

