Les Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien récompensent des accomplissements exceptionnels







TORONTO, le 23 févr. 2018 /CNW/ - L'honorable Elizabeth Dowdeswell présente aujourd'hui les Prix 2017 du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien, qui récompensent des personnes, des groupes et des collectivités pour des contributions remarquables à la conservation du patrimoine culturel et naturel de l'Ontario.

Cette année les prix sont remis :

à 36 jeunes de 24 ans ou moins méritant le Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations des jeunes en matière de conservation du patrimoine (un à titre individuel et trois à des groupes), en reconnaissance de contributions bénévoles exceptionnelles à la conservation du patrimoine;



à quatre personnes méritant des Prix du lieutenant-gouverneur pour l'ensemble des réalisations en matière de conservation du patrimoine, en reconnaissance de contributions bénévoles à la conservation du patrimoine communautaire pendant une période de 25 ans ou plus;



à 12 projets méritant des Prix du lieutenant-gouverneur pour l'excellence en matière de conservation du patrimoine;



à une collectivité méritant le Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations communautaires en matière de conservation du patrimoine, en reconnaissance de son leadership, de son engagement, de sa créativité, de son influence positive et de sa démonstration de pratiques de conservation exemplaires;



à un organisme méritant un Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations spéciales, en reconnaissance de l'ensemble d'une oeuvre remarquable et d'un engagement soutenu en faveur de la conservation.

La lauréate du Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations des jeunes reçoit également une bourse d'études postsecondaires de 2 000 $ conjointement financée par la Fiducie du patrimoine ontarien et la Great-West, compagnie d'assurance-vie, London Life, compagnie d'assurance-vie, et Canada-Vie - les commanditaires du programme Jeunes leaders du patrimoine de la Fiducie.

La lieutenante-gouverneure remettra les prix lors d'une cérémonie à Queen's Park. Celle-ci s'inscrit dans la série de célébrations annuelles de la province soulignant la Semaine du patrimoine.

CITATIONS

« Ces personnes, collectivités et organismes exceptionnels sont les champions de notre passé et les architectes de notre avenir. Au nom d'une province reconnaissante, je les remercie de leurs réalisations exemplaires, qui nous instruisent et nous inspirent, dans la conservation des richesses de l'Ontario. »

-- L'honorable Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de l'Ontario

« J'adresse mes vifs remerciements et félicitations aux lauréats de Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien cette année pour leurs efforts de préservation de l'héritage culturel et naturel de cette province. Leur engagement en faveur de la conservation du patrimoine est exemplaire, et je me réjouis de les voir obtenir cette récompense spéciale pour leurs contributions. »

-- Daiene Vernile, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport

« La Fiducie du patrimoine ontarien est fière de se joindre à la lieutenante-gouverneure pour rendre hommage à ces personnes, organismes et collectivités remarquables par leurs réalisations exceptionnelles en matière de conservation. Leur oeuvre se traduit par une contribution durable : aider à préserver le patrimoine irremplaçable de cette province pour qu'il se perpétue au profit des générations à venir. »

-- Harvey McCue, président du conseil de la Fiducie du patrimoine ontarien

« Nous sommes fiers de nous joindre à la Fiducie du patrimoine ontarien pour célébrer de jeunes Ontariennes et Ontariens qui travaillent au mieux-être de nos collectivités. Félicitations à la lauréate de la bourse Jeunes leaders du patrimoine décernée cette année - votre leadership et votre apport à la préservation du patrimoine de l'Ontario sont une véritable source d'inspiration. »

-- Stefan Kristjanson, président et chef de l'exploitation, Canada, La Great-West, compagnie d'assurance-vie

FAITS EN BREF

Établis en 2007, les Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien sont décernés par un jury tous les ans et administrés par la Fiducie du patrimoine ontarien pour souligner des contributions exceptionnelles à la conservation du patrimoine.





Outre ces prix, 121 jeunes verront leurs efforts récompensés à l'échelle communautaire dans le cadre du programme annuel Jeunes leaders du patrimoine de la Fiducie, lequel rend hommage à de jeunes bénévoles qui veillent à identifier, à préserver, à protéger et à promouvoir le patrimoine de l' Ontario .





. Le programme Jeunes leaders du patrimoine et les Prix pour les réalisations des jeunes de la Fiducie sont commandités par la Great-West Life, compagnie d'assurance-vie, London Life, compagnie d'assurance-vie, et Canada-Vie, London .

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE

Lire le document d'information au sujet des lauréats des Prix 2017 du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien





Soumettre une candidature aux Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien et au programme Jeunes leaders du patrimoine





Regarder une vidéo au sujet du programme et de la bourse Jeunes leaders du patrimoine

La Fiducie du patrimoine ontarien est un organisme du gouvernement de l'Ontario ayant pour mission d'identifier, de préserver, de protéger et de promouvoir le patrimoine de l'Ontario.

