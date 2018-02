Intelex Technologies nomme Rob Harrison à titre de directeur, Stratégie de contenu ESSQ







Le spécialiste des logiciels du secteur de l'ESSQ renforcera la vision de l'entreprise membre de l'Alliance

TORONTO, le 23 févr. 2018 /CNW/ - Intelex Technologies, un fournisseur mondial de premier plan en matière de logiciels infonuagiques de gestion de l'environnement, de la santé, de la sécurité et de la qualité (ESSQ), a annoncé aujourd'hui la nomination de Rob Harrison à titre de directeur, Stratégie de contenu ESSQ.

Dans son rôle, M. Harrison dirigera l'équipe de contenu ESSQ d'Intelex et il orientera la stratégie globale de contenu ESSQ pour l'organisme EHSQ Alliance. Il se concentrera sur l'élaboration d'un contenu pertinent, fiable et exploitable destiné à la plateforme de premier ordre d'Intelex et à EHSQ Alliance. Les sources diversifiées de contenu incluent des spécialistes et organisations liés à l'ESSQ à l'échelle mondiale, qui comprennent et font la promotion des efforts collectifs et collaboratifs en tant que pilier visant à renforcer les pratiques d'affaires durables des clients en transformant leurs résultats en matière d'ESSQ, leur culture organisationnelle et leur secteur d'activité.

« Nous sommes heureux d'accueillir Rob puisqu'il fera bénéficier notre équipe en pleine croissance d'une expérience exceptionnelle dans le secteur », a déclaré Elie Mouzon, directeur, Stratégie, à Intelex. « Sa contribution à l'établissement d'une norme liée à la façon dont les professionnels de l'ESSQ collaboreront, innoveront et accéléreront la croissance de leur entreprise à l'avenir refaçonnera ultimement le secteur d'activité. »

M. Harrison possède une expérience de près de deux décennies en solutions technologiques liées à l'ESSQ. Il a élaboré et contribué à concevoir des logiciels d'ESSQ, il a mis en oeuvre et soutenu le déploiement à l'échelle mondiale de solutions d'ESSQ qui ont transformé la culture et les résultats liés à l'ESSQ dans une gamme de secteurs d'activité, notamment les domaines de l'automobile, des aliments et boissons, des produits chimiques, des sciences de la vie, des mines et métaux, des produits de consommation, de l'emballage, ainsi que de l'électronique et des semiconducteurs. Auparavant, il a occupé les postes de directeur, Stratégie de marché à IQS, d'analyste, Pratiques de qualité à LNS Research, de directeur, Gestion des produits, de gestionnaire, Marketing des produits, de gestionnaire, Services professionnels et de gestionnaire, Ingénierie des ventes à BSI (logiciel Entropy).

« Essentiellement, Intelex établit la norme relative à la façon dont les professionnels de l'ESSQ apprendront, soutiendront leur entreprise, mettront en oeuvre sa croissance, l'accéléreront et l'amélioreront et, au bout du compte, la manière dont ils façonneront leur carrière à l'avenir », a souligné M. Harrison. « Le fait qu'Intelex bouleverse notre secteur d'activité avec l'organisme EHSQ Alliance, de même que la promesse visant à partager l'intelligence collective, à démocratiser les renseignements sur la réglementation et à favoriser l'amélioration par l'entremise d'une philosophie axée sur le partage des mesures de comparaison et des renseignements sur les résultats, constituait la combinaison gagnante pour moi. »

Intelex Technologies:

Desservant plus de 1 000 clients et un million d'utilisateurs, Intelex Technologies Inc. est un chef de file mondial en matière de logiciels de gestion de l'environnement, de la santé, de la sécurité et de la qualité (ESSQ). Depuis 1992, sa plateforme et ses applications évolutives en ligne ont aidé des clients provenant de tous les secteurs d'activité à améliorer le rendement de leur entreprise, à atténuer les risques à l'échelle de l'organisation et à assurer une conformité soutenue à des normes (p. ex., ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et OHSAS 18001) et exigences réglementaires acceptées partout dans le monde. Intelex est l'une des entreprises technologiques nord-américaines qui connaissent la plus forte croissance. Elle a reçu le prix lié aux cultures d'entreprises les plus admirées de Waterstone, le prix Employeur de choix d'Aon Hewitt et elle a été précédemment récipiendaire à plusieurs reprises du prix des sociétés les mieux gérées de Deloitte. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.intelex.com (en anglais).

