Avis aux médias - Les experts de la Banque CIBC sont disponibles pour commenter le budget fédéral de 2018

TORONTO, le 23 févr. 2018 /CNW/ - Les experts de la Banque CIBC (TSX: CM) (NYSE: CM) seront disponibles pour donner des éclaircissements et des commentaires sur les répercussions qu'aura le budget fédéral de 2018 sur l'économie, les impôts et les stratégies de gestion des finances personnelles et du patrimoine.

QUAND : 27 février 2018 QUI : Les experts suivants de la Banque CIBC seront disponibles pour des entrevues :

Andrew Grantham, économiste principal, Banque CIBC

Jamie Golombek, directeur gestionnaire, Planification fiscale et successorale, Planification financière et conseils CIBC

Hélène Marquis, directrice régionale, Planification fiscale et successorale, Gestion privée de patrimoine CIBC

Tony Salgado, directeur en chef, Planification de la transition d'entreprise, Gestion privée de patrimoine CIBC OÙ : MM. Golombek et Grantham ainsi que Mme Marquis seront présents à la séance d'information sur le budget à huis clos à l'intention des médias, à Ottawa, qui commencera à 9 h et se terminera vers 16 h.

M. Salgado sera disponible pour des entrevues à Toronto après la publication du budget.

